Karoline Lima celebra aniversário de 2 anos da filha com festa temática

Filha de Karoline Lima e Éder Militão, a pequena Cecília ganhou festão de aniversário em um parque aquático; veja fotos do evento

A influenciadora digital Karoline Lima usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores algumas fotos do aniversário da filha, Cecília. A pequena, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, está completando 2 anos de vida nesta quarta-feira, 10.

Em celebração à data especial, Karoline organizou uma festa em um parque aquático de Fortaleza, no Ceará, e reuniu familiares mais próximos da bebê. Com a temática 'O Oceano Encantado de Cecília', a decoração do local contou com sereias, peixes, estrelas do mar, corais e balões.

Para comemorar a chegada dos 2 aninhos em grande estilo, a pequena Ceci usou um vestido em tom de azul-claro, combinando com o tema da festa. Karoline Lima, por sua vez, escolheu um look de crochê inspirado em uma sereia e entrou no clima de 'fundo do mar'.

Em imagens publicadas por Karol em seu Instagram, é possível perceber a felicidade de Cecília ao chegar no salão de festas todo decorado. A influenciadora também mostrou momentos da aniversariante se divertindo em uma piscina de bolinhas, além de prestigiar um show infantil.

Confira fotos do aniversário de Cecília:

Karoline Lima mostra reencontro com Cecília

Após passar alguns dias na Europa para assistir à final da Champions League no início de junho, a filha de Éder Militão e Karoline Lima, Cecília, já está em solo brasileiro. Nesta quinta-feira, 6, a pequena reencontrou a mãe, que publicou um registro fofo nas redes sociais.

"Adivinha quem voltou para mim", escreveu ela nos Stories do Instagram. A bebê passou a semana em Londres com o pai e a família paterna. A viagem foi realizada após o conflito entre Karoline Lima e Éder Militão sobre as responsabilidades por Cecília; confira mais detalhes!