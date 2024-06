Duda Santos escolhe look diferentão para curtir sua festa de aniversário

Intérprete da Maria Santa na novela Renascer, Duda Santos reuniu os amigos em uma festa no Rio de Janeiro e seu look chamou a atenção

A atriz Duda Santos, que interpreta a Maria Santa na novela Renascer, da Globo, caprichou na escolha do look para a sua festa de aniversário de 23 anos. Ela reuniu os amigos em uma celebração na noite de sábado, 1º, no Rio de Janeiro e surgiu com um look diferentão.

A musa escolheu um vestido ousado feito de tricô e esbanjou sensualidade. O look era composto por um top cruzado na frente do corpo e minissaia. O modelito deixou à mostra as pernas torneadas e a barriga sarada dela, além do decote poderoso.

Apesar da personagem Maria Santa ter morrido na primeira fase de Renascer, Duda Santos segue envolvida com as gravações de Renascer. De vez em quando, a personagem reaparece em cenas marcantes na história.

"Pra mim, a Maria Santa é um espírito de luz, acho que ela aparece ali para dar um caminho, acalmar o coração do José Inocêncio e para trazer o amor de volta em alguns momentos. Essa calma que ela tem, esse amor que ela representa... Ela é uma figura de muito amor. Todo mundo que tem a capacidade de ver Maria Santa fica com o coração menos aperreado", disse ela ao Gshow recentemente.

Duda Santos - Foto: Francisco Silva/AgNews

A festa de aniversário de Duda Santos contou com um time seleto de celebridades, como Bella Campos, Debora Ozório, Sophie Charlotte, Rafa Kalimann, Gabriela Medeiros, Theresa Fonseca, Mell Muzillo e Clara Buarque. Veja as fotos dos convidados abaixo:

