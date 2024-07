Maraisa surpreende com looks juninos ousados: 'Apaixonada'

Usando vários looks juninos com estampa xadrez, Maraisa surpreende ao surgir arrasadora nas peças cheias de atitude e estilo; confira

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu ao mostrar seus looks juninos. Na rede social, ela juntou as produções ousadas e não passou despercebida ao se exibir nas roupas curtinhas, decotadas e cheias de estilo.

Vestindo as peças em xadrez, de diversas cores, a sertaneja mostrou como é possível fazer diversas combinações com uma estampa em diferentes produções. Claro que ao surgir deslumbrante com os looks juninos, Maraisa arrancou elogios dos fãs.

"Hoje, é dia de #tbt, né?! Eu fiquei tão apaixonada que vou postar de novo alguns dos meus looks juninos! Quero saber a produção que você mais gostou!! Escreve aí nos comentários…", escreveu ela ao selecionar alguns registros usando as peças. Nos comentários, ela foi bastante admirada. "Arrasadora", definiram. "Perfeita demais", falaram outros.

É bom lembrar que Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó. Nos últimos dias, Maiara mostrou alguns preparativos do casamento da irmã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa e Fernando Mocó marcam data do casamento

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o casal vai subir ao altar no dia 03 de outubro. Maraisa pretende aproveitar as folgas em sua agenda nos dias anterior e posterior à data marcada para a cerimônia, que ocorrerá em Goiânia. Assim, ela terá os dias 2, 3 e 4 do mês dedicados inteiramente a este momento especial.

Os dois se conhecem desde a infância, quando foram vizinhos. O relacionamento foi oficializado publicamente em julho de 2023 e o noivado foi anunciado dois meses depois. Recentemente, Maraisa revelou que possui planos para aumentar a família em breve e contou que está tomando remédios para engravidar do primeiro filho do casal.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Maraisa confessou que se tornar mamãe será o maior projeto de sua vida. "Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", declarou ela.