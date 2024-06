Nicole Bahls é surpreendida com anel com preço de casa; veja

No Dia dos Namorados, Nicole Bahls é surpreendida ao ganhar aliança com preço de imóvel; ex-panicat reatou com Marcelo Viana após segundo término

A modelo Nicole Bahls foi surpreendida nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados após reatar pela segunda vez com seu eleito, o empresário Marcelo Viana. Em sua rede social, a ex-panicat mostrou que ganhou várias surpresas românticas e até caríssimas de seu amado.

Em um quarto com pétalas de rosa e balões vermelhos de coração, a famosa ganhou uma aliança de compromisso de valor altíssimo. O anel que a artista ganhou do namorado custa o preço de uma casa. Para se ter noção, o item que vem na famosa caixinha da Tiffany, tem um valor a partir de R$ 150 mil e pode chegar a muito mais dependendo do modelo escolhido.

"Nosso Dia dos Namorados teve surpresas especiais, com muito carinho, amor, aliança de compromisso pra selar nossa união", compartilhou a apresentadora ao surgir radiante com a joia e deslumbrante em um vestido vermelho com fenda.

No início do mês, Nicole Bahls revelou que reatou com Marcelo Viana após três meses de terem anunciado o segundo término, que havia acontecido após completarem mais de dois anos juntos. Na ocasião, ela não revelou o motivo da decisão de não ficarem juntos.

Nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados, a ex-panicat falou sobre sua relação com o empresário e revelou o que gostam de fazer na intimidade.

Nicole Bahls já havia reatado após traição

Nicole Bahls havia voltado com o namorado no ano passado. A influenciadora havia descoberto que ele trocava mensagens picantes com outras mulheres nas redes sociais e anunciara o fim do relacionamento na época. Entretanto, os dois foram vistos juntos depois do ocorrido durante o Desfile das Campeãs, que acontecera na Sapucaí. "Desentendimento", explicou ela em conversa com a CARAS Brasil no camarote Mar.

Os dois assumiram o relacionamento em abril de 2022 e começaram a morar juntos em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra após o término, Nicole Bahls contou que não foi a primeira vez que flagrou Marcelo em conversas com outras mulheres e que ficou desconfortável.

"Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", afirmou a modelo. "Acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. A única coisa que preciso é respeito", completou ela.