Atriz de 'Lost', Evangeline Lilly revela motivo de pausa na carreira

Estrela de 'Lost' e 'Homem-Formiga', a atriz Evangeline Lilly surpreendeu ao anunciar sua 'aposentadoria' dos cinemas aos 44 anos

A atriz e escritora canadense Evangeline Lilly surpreendeu os fãs ao revelar que está se 'aposentando' das telinhas aos 44 anos. Estrela de 'Lost' e 'Homem-Formiga e a Vespa', a artista contou que está se afastando da indústria do cinema e tem se dedicado mais ao trabalho humanitário e à escrita.

Junto com a novidade, a atriz resgatou um vídeo gravado em 2006 onde ela fala sobre seus desejos para o futuro. "Daqui a dez anos, onde eu gostaria de estar? Estou com medo de admitir isso para o resto do mundo da atuação, mas idealmente daqui a 10 anos eu gostaria de ser uma atriz aposentada e ter uma família. Eu gostaria de escrever e influenciar a vida das pessoas de forma humanitária", refletiu, na época.

E completou: "Estou cheia de alegria e contentamento hoje enquanto vivo a minha visão. Louvado seja Deus, sinto-me muito grata pelas minhas bênçãos". Em seguida, Lilly explicou o que a motivou a dar uma pausa na carreira, deixando em aberto um possível retorno.

"Afastar-se do que parece ser a escolha óbvia (riqueza e fama) pode parecer assustador às vezes, mas entrar em seu dharma (missão de vida) substitui o medo pela realização. Talvez eu retorne a Hollywood um dia. Mas, por enquanto, é aqui que eu pertenço. Chegou uma nova temporada, e eu estou pronta e eu estou feliz", finalizou a artista.

Em um comunicado enviado à Variety, Evangeline Lilly também falou sobre sua decisão: "Na verdade, já estou em um hiato da atuação nos últimos três anos. Esse tempo fora dos holofotes me trouxe uma sensação de realização e alegria. Eu poderia voltar amanhã, daqui a dois anos ou nunca", declarou.

"Mas neste momento, não estou atrelada a nenhum projeto e não tenho quaisquer obrigações contratuais com nenhum estúdio. Estou dedicando meu tempo ao trabalho humanitário e à escrita", concluiu a canadense.

Evangeline Lilly visita Jeremy Renner após acidente

Em fevereiro de 2023, a atriz Evangeline Lilly trouxe atualizações sobre o estado de Jeremy Renner. Na época, a artista foi visitá-lo e contou como está indo a recuperação do ator após o acidente doméstico - Jeremy foi atropelado por um trator de neve, e foi esmagado pela máquina.

Jeremy foi socorrido por um vizinho que viu o "Snowcat" passar por cima do ator, então ele rapidamente foi ajudar e fez um torniquete para estancar a hemorragia na perna de Renner. Não demorou muito até que Jeremy fosse resgatado por um helicóptero, que o levou para o hospital onde recebeu tratamento para as faturas. No acidente em questão, o ator quebrou mais de 30 ossos; confira detalhes!