Viih Tube impressiona ao mostrar cômodo de mansão com Eliezer: "Meu sonho"

Viih Tube mostrou a brinquedoteca de 120 m² que está reformando para os filhos em sua nova mansão com Eliezer em São Paulo

À espera de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube mostrou a brinquedoteca de 120 m² que está reformando para os filhos na nova mansão do casal em São Paulo. Recentemente, eles se mudaram para a residência de 3 mil m² e o ex-BBB assumiu a responsabilidade pela decoração da casa. Mas a mãe de Lua, de 1 ano, contou que fez questão de cuidar do espaço de diversão dos herdeiros.

"Deixa eu dar um spoiler da brinquedoteca para vocês. Quem não sabe a história: nossa casa tem 3 mil metros quadrados, a brinquedoteca tem 120 metros quadrados, ela é bem grande. Meu combinado com o Eli foi: não opinei nada da casa, não queria, tenho pavor de obra, mas a brinquedoteca era o único lugar que ele não ia colocar as mãos, eu ia comandar tudo, então eu escolhi cada parceiro, cada cor, ele nem sabe de nada, fiz tudo sozinha, era o meu cantinho, o meu sonho", iniciou.

Viih mostrou o local, que ainda está em obras, mas com alguns detalhes já prontos. O cômodo será como uma mini cidade, incluindo teatro, pet shop, camarim, casinha, mercadinho e oficina e até uma piscina de bolinhas. Além de um mini parque de diversões, com escorregador e piscina de bolinhas. Com tantas estruturas grandes, a influenciadora garantiu que todo o espaço é seguro e foi projetado por profissionais especializados.

Veja:

Viih Tube mostra brinquedoteca (Reprodução/Instagram)

Viih Tube revelarestrições após descolamento de placenta

Após sofrer um descolamento de placenta, a ex-BBB está de repouso. Em conversa com seus seguidores nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 6, ela falou sobre sua saúde e de Ravi. "Ele está ótimo, perfeito, crescendo igual um touro. Inclusive, ele está maior do que a Lua neste período. Ele está crescendo super bem, ótimo, coraçãozinho tá ótimo. Ele tá perfeito, é mais a mãe que tá cansada aqui, segunda gestação, muito próxima uma da outra", disse ela.

Apesar de não precisar fazer repouso absoluto, ela encara algumas restrições. "Não estou nesse nível de repouso, também não tem nada que irá fazer esse pedacinho descolar mais, ao menos que eu não obedeça ao repouso. Por exemplo, eu não posso pegar peso, pegar avião, não posso ter relação sexual. Tem que ser uma rotina muito leve", detalhou.