Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após ida ao hospital

Filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina retornou ao hospital após uma nova intercorrência com a cânula que a auxilia na respiração

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 5, para atualizar o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, de quase 2 aninhos de vida. A pequena, fruto de seu casamento com Leticia Cazarré, precisou ser internada no início desta semana após uma nova intercorrência com a cânula que a auxilia na respiração.

Através de seus stories no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado da herdeira e informou que ela estava melhor. "Passei a noite bem, amigos. Obrigada pelas orações", escreveu Juliano na legenda da imagem.

Ainda na terça-feira, 4, a esposa do ator explicou que a filha realizaria alguns exames para descobrir o motivo da cânula sair do lugar, já que essa não foi a primeira intercorrência da bebê. "Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir porque ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso vai para o hospital agora com o papai", iniciou.

"Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais seguro que a casa. Então, vamos. Rezem por ela", completou Leticia Cazarré. A herdeira do casal nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, e enfrentou um longo período na UTI. Agora, ela segue o tratamento em casa ao lado da família e uma equipe de médicos.

Em abril deste ano, a influenciadora digital relatou aos seguidores que passou um grande susto em casa com Maria Guilhermina após a cânula da pequena sair do lugar. Na ocasião, ela contou com a ajuda de uma de suas funcionárias para conseguir resolver o problema do aparelho.

Juliano Cazarré e a filha, Maria Guilhermina - Fotos: Reprodução / Instagram

