Fabiana Justus volta a ser internada e diz que não contou para as filhas

Em luta contra a leucemia, Fabiana Justus volta ao hospital e diz que ficará internada por um tempo curto

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus está internada novamente. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início do ano e precisou passar por um transplante de medula óssea. Há algumas semanas, ela está em casa e com idas esporádicas ao hospital. Porém, desta vez, ela precisou ficar internada.

Nos stories do Instagram, Justus mostrou uma foto no quarto do hospital e contou que é comum que os pacientes precisem voltar a ser internados ao longo do tratamento. “Achei que ia passar os 100 dias sem internar, mas internei. Meus médicos falaram que é muito comum pós-transplante, que a maioria dos pacientes tem que internar para tratar algo pelo menos uma vez! Vamos que vamos! Vai ser rápido e logo logo estou em casa novamente”, declarou ela.

Então, a jovem contou que suas filhas ainda não sabem da internação da mãe. “As meninas não sabem que estou aqui! Se Deus quiser, nem vão saber! Vão ficar na vovó pelos próximos dois dias”, afirmou.

Nesta semana, ela também contou que segue recebendo medicamentos no hospital, que são um tipo de quimioterapia. “Hoje fiquei mais cansada! Acredito que seja por causa do remédio de manutenção que tomei a semana passada toda. É uma quimio numa dose super baixa… Mas dessa vez me deixou meio baqueadinha”, disse ela, que passou por novos exames nesta quarta-feira, 11.

Fabiana Justus é casada com o empresário Bruno D’Ancona e é mãe de três crianças, Sienna, Chiara e Luigi.

