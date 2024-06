Dermatologista Luciana Maluf responde sobre mitos e verdades nos cuidados com a pele no inverno

Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf tira dúvidas sobre algumas curiosidades na internet em relação a saúde da pele

Muitas questões voltadas para os cuidados com a pele no inverno são discutidas, principalmente, na internet. E a gente se depara com centenas de informações propagadas equivocadamente, a todo o momento. Para esclarecer algumas dúvidas, a TV CARAS questionou a dermatologista Luciana Maluf sobre mitos e verdades relacionados à saúde da pele.

No inverno, é dispensável o uso de filtro solar. Mito ou verdade? “Mito. Tem que ter uma proteção contra os raios solares; são vários tipos, não é um só. E tem um mais específico que penetra nas nossas células. Então, é importante o protetor para que haja menos penetração ou que combata essa penetração durante um tempo e a gente tenha uma longevidade dessa vida celular maior”, informa.

Esfoliação da pele é importante em qualquer estação do ano. Mito ou verdade? “Mito. Não sei se ele é importante, não é uma necessidade. Numa pele sensível, fina, ressecada, ele é um pouco de agressão, além do que precisa. Nem sempre isso é necessário. Então, pra mim, é um mito. Ele é indicado em inúmeras formas. E, no geral, até a idade adulta, a gente até pode oferecer uma esfoliação numa pele mista uma, duas vezes na semana, dependendo também dos seus hábitos de vida", fala Luciana.

"Como numa pele acneica, pode ser oferecido duas a três vezes, mas tem que saber que essa esfoliação precisa, depois, ter a sua recomposição. Não adianta só esfoliar e dizer: Nossa, estou me sentindo mais limpa. Você pode ter essa sensação, mas, na real, você está tirando toda a proteção da pele. A de película, de lipídios, de gordura que a gente precisa. Então, a gente precisa repor isso com hidratação, com creminho antioxidante, com protetor solar. Enfim, tem as suas diversas situações. Não é necessário toda semana no ano. Não é bem assim”, acrescenta.

Os esfoliantes caseiros são mais eficazes. Mito ou verdade? “Não, não necessariamente. São mais baratos. As esfoliações no geral, tem alguma coisa mais durinha, seja uma sementinha ou não (...) Acaba sendo uma “agressão” física. A sementinha de morango, a gente fala também de constituída por arroz, são coisas mais delicadas; que a gente usa mais, por exemplo, para a face. Já as sementinhas mais grossas, a gente deixa para uma esfoliação mais corporal. Mas por que? Não só para retirar o excesso de camada de célula morta, mas porque depende da agressão”, responde a médica.

“A pele, por exemplo, das costas, que é uma pele oleosa, ela é muito mais grossa. Para o rosto – tirando aquela pele muito grossa, muito oleosa; no geral, o homem tem uma pele mais espessa –, pode ser usado. Mas a gente sempre orienta fazer de uma forma leve, porque senão você agride a pele de uma forma prejudicial. Ao invés de estar esfoliando, está machucando a pele. E não há necessidade disso”, finaliza.

Luciana Maluf - Médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da American Academy of Dermatology; Especialista em estética avançada, laserterapia e peles étnicas. CRM 113.699 / RQE 34.552.