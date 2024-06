Dermatologista Luciana Maluf aponta malefícios à pele ao ingerir alimentos mais gordurosos

Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf ressalta que é preciso ter cuidado com a ‘comilança’ no inverno porque também prejudica a pele

Por que comemos mais no inverno? A temperatura cai e com ela sobe aquela vontade imensa de "beliscar" alguma coisa, seja a hora que for. Geralmente, alimentos mais gordurosos; o que pode, além de contribuir para o aumento do peso, prejudicar a pele. Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf explica quais problemas podemos encarar com esse "mau hábito".

“Não só alimentos mais gordurosos, né? Mas com mais açucares. Primeiro, a comida mais quentinha mantém você mais quentinho. E aí vem todos aqueles fondues de queijo, chocolate, carne. A carne é feita ali no olhinho (...) Então, bem ou mal, a gente acaba usando mais óleos, manteigas, coisas que ajudam a manter a temperatura daquilo (...) Você prefere comer um prato de salada fria ou legumes quentinhos e cozidos? E aí vai um pouquinho de manteiga, um pouquinho de olhinho. Alguma coisa vai ali, um azeitinho”, diz.

“Então, a gente acaba, sim, fazendo uma dieta um pouco mais intensa, né? Mais gordurosa, mais cremosa. Até porque isso mantém a gente mais saciado e mais quentinho. Os molhos, os molhos brancos, são uma delícia, né? Mas a gente acaba mudando, sim, a dieta entre verão e inverno. Coisas que muitas vezes a gente não come no verão, que a gente prefere uma dieta mais fria, mais leve, justamente para não ter essa sensação térmica de aquecimento no verão. Porque a gente quer, inclusive um sorvete, uma coisa que gele a gente mais por dentro”, emenda.

Além da gordura, a dermatologista destaca os açucares, como vilões. “E, sim, muitos desses ingredientes, a gordura trans, até os açúcares, porque açúcar, pra quem não sabe, quimicamente falando, não é só o açúcar do doce (...) Ela é uma molécula que muitas vezes nem é docinha, açucarada. E o açúcar, por N caminhos, ajuda a glândula sebácea a produzir mais obesidade”, finaliza.

Luciana Maluf - Médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da American Academy of Dermatology; Especialista em estética avançada, laserterapia e peles étnicas. CRM 113.699 / RQE 34.552.