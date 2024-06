Deputada Luiza Erundina recebe alta da UTI e vai para quarto

Nas redes sociais, a equipe da deputada Luiza Erundina atualizou seu quadro de saúde. A parlamentar está internada em um hospital de Brasília

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), de 89 anos, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta sexta-feira, 7, e foi transferida para o quarto.

No Instagram, a equipe da parlamentar postou uma foto dela no quarto do hospital e atualizou o seu quadro de saúde. Além disso, eles também agradeceram as diversas mensagens de carinho enviadas pelos fãs.

"Erundina cada vez melhor! A deputada Luiza Erundina já saiu da UTI e está no quarto. São inúmeras as manifestações de amor e carinho. O afeto é uma ferramenta de luta política!", escreveram na legenda da publicação.

Erundina está interna no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, desde a última quarta-feira, 5, após passar mal durante uma sessão da Câmara dos Deputados. Na ocasião, sua equipe deu detalhes sobre o ocorrido. "A deputada federal Luiza Erundina (PSOL/SP) está no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O quadro é estável, aguardando resultado dos exames. Assim que possível, daremos mais informações. Ascom Luiza Erundina", informaram no X, antigo Twitter.

No dia seguinte, sua assessoria informou que ela estava melhor. "A deputada Luiza Erundina (PSOL/SP) se mantém internada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Erundina passou bem a noite. Acordou disposta e conversando normalmente. Todos os exames apresentam resultados normais. O quadro, felizmente, se mantém estável e logo irá para o quarto. Assim que possível, daremos mais informações", declararam.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Erundina (@luizaerundina)

Claudia Alencar recebe alta hospitalar após 6 meses internada

A atriz Claudia Alencar recebeu alta hospitalar após ficar seis meses internada. Ela está em casa depois de ter passado por dois hospitais durante todo o seu tratamento. "Claudia Gomes de Alencar recebeu alta do Hospital Placi Barra onde deu entrada em 27/03/2024 para um programa de reabilitação intensiva. Desde 17/12/2023 a atriz estava internada com grave complicações devido a uma infecção bacteriana após uma cirurgia de coluna [...]", diz um trecho da nota.