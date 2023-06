Repaginada! Bella Campos surpreende com novo visual: "Beleza de outro mundo"

LINDÍSSIMA! Bella Campos repagina visual e arranca elogios ao surgir com os fios renovados; veja as fotos

Há poucos dias, a atriz Bella Campos, que interpreta a personagem Jennifer em 'Vai na Fé', da TV Globo, surpreendeu os seguidores ao ter um dia de princesa em um salão de beleza, considerado como local queridinho das celebridades.

Na série de fotos compartilhadas pela artista em sua conta oficial no Instagram, ela posou sorridente para câmera diante do espelho e mostrou que ficou satisfeita com a repaginada no visual. Depois de ter as madeixas lavadas e tratadas, a namorada de MC Cabelinho, passou por uma escova e saiu pronta para arrasar com os cabelos finalizados.

Na legenda da postagem, Bella exaltou o trabalho dos profissionais do salão: “lacesandhair eu amo”, declarou. Rapidamente, os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da morena.

“LINDAAAA!”, falou a colega de elenco Layza Santos. "Deusa!", escreveu a jornalista Salcy Lima. "Muito gata", disse mais uma. Apaixonado, o namorado não se conteve e declarou toda sua admiração pela amada: “Preta linda”.

Recentemente, Bella Campos chocou os seguidores ao posar deslumbrante em uma série de fotos usando apenas um biquíni cavadíssimo. Para a tarde de lazer, a beldade apostou em um conjunto de banho na cor laranja e exibiu sua barriga totalmente sarada.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BELLA CAMPOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

MC Cabelinho aumenta rumores de gravidez após foto suspeita: "Vai ser pai?"

Na última segunda-feira, 12, o cantor MC Cabelinho deixou os fãs alvoroçados ao publicar uma declaração pra lá de romântica para homenagear a namorada, a atriz Bella Campos, no Dia dos Namorados.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma série de fotografias do casal em diversos momentos de intimidade. Porém, uma foto em especial chamou a atenção dos fãs, e mais do que isso, aumentou as suspeitas de que os pombinhos irão ter um filho em breve.