Paolla Oliveira surge com novo visual em noite de samba

Em ensaio de escola de samba, Paolla Oliveira exibe seu novo corte de cabelo e toda a sua beleza ao usar look ousado

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 09h40

A atriz Paolla Oliveira (40) está com novo visual! No ar como a Pat da novela Cara e Coragem, a estrela surpreendeu ao aparecer com o cabelo mais curto na noite de sexta-feira, 22. Na novela, ela usa o cabelo comprido e castanho escuro. Agora, a musa surgiu com os fios na altura dos ombros e em tom de castanho claro.

Paolla exibiu seu novo visual ao cair no samba! Ela marcou presença em um ensaio da escola de samba Grande Rio, na qual é a rainha de bateria.

Para a ocasião, a artista escolheu um look ousado, formado por um top verde decotado e saia preta curtinha. Nas redes sociais, ela mostrou detalhes do seu look. “E hoje tem final de samba-enredo na Grande Rio. Que seja de alegria, pra mais um espetáculo incrível logo mais. Bora pra lá. Viva, Caxias!”, disse ela na legenda.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Paolla Oliveira rebate rumores de separação

Há algumas semanas, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foram alvos de rumores de que poderiam ter se separado. Porém, ela apareceu nas redes sociais para desmentir e confirmar que eles continuam juntos.

"Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", disse ela ao mostrar fotos do casal.