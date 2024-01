Paolla Oliveira eleva a temperatura ao exibir corpão de maiô: "Deusa"

Em pausa de sua rotina intensa de Carnaval, Paolla Oliveira se refresca na água e eleva a temperatura ao exibir seu corpão em novas fotos de maiô

A atriz Paolla Oliveira deixou seus seguidores de queixo caído com novas fotos publicadas nesta terça-feira, 30. Em suas redes sociais, a artista mostrou que tirou uma pausa merecida em sua rotina intensa de Carnaval e aproveitou para curtir um tempo em casa.

No seu perfil oficial do Instagram, a namorada de Diogo Nogueira posou de maiô no jardim de casa, enquanto brincava com seu cachorro, Marley, após se refrescar na água. A musa exibiu suas lindas pernas e curvas fantásticas com o modelito e deixou seus fãs encantados.

"No melhor lugar do mundo", escreveu Paolla na legenda da publicação. Logo, a famosa recebeu vários elogios de seus seguidores nos comentários. "Deusa!! Que pernas lindas, que carisma, sorriso", declarou um internauta. "É sério que tem gente que critica essa mulher? Maravilhosa", disse outro. "Linda demais", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Paolla Oliveira perde a paciência com comentário de um internauta

Mais cedo nesta terça-feira, 30, Paolla Oliveira não deixou passar uma acusação de que teria feito edições em um ensaio fotográfico recente. Isso porque um seguidor acusou a artista de ter feito Photoshop em um clique com pouca roupa e ela decidiu responder à altura.

A atriz compartilhou sua resposta nos stories do Instagram e negou o uso de edições na imagem."Sabe, fiquei pensando se responderia ou não esse tipo de comentário, e realmente não queria ter que vir aqui me justificar e dizer que estava usando uma meia, que completou o visual dentro da luz impecável da maravilhosa Bruna Castanheira - e isso é trabalho de uma equipe fantástica e não de retoque", disse ela.

Então, Paolla ainda refletiu sobre a pressão para caber nos padrões de beleza impostos pela sociedade e defendeu sua postura. "Mais que isso: me lembrei que comecei a falar mais abertamente sobre o incômodo de ter que caber o tempo todo nas expectativas alheias para justamente poder usufruir de alguma liberdade que uma mulher no meu lugar possa ter conquistado. E meu desejo sempre foi só ser. Com mais roupa, menos roupa, coerente ou incoerente, inconstante, mutável, com um corpo mais magro ou mais gordo - mas sempre imperfeita, simplesmente porque sou um ser humano e sempre insuficientemente boa, porque sou uma mulher. A maior prova disso? Este e mais os milhares de comentários assim frequentes aqui e em vários perfis que apareço, mesmo sendo a mesma, numa foto produzida ou exposta dançando na rua. Taí a resposta que eu não quero mais precisar dar, mas que ainda preciso”, escreveu.