Na cama, Sheila Mello arrasa com vestido ousado: ''Flagrada''

Deitada na cama, Sheila Mello arrasa ao esbanjar pernões em vestido brilhante e curtinho

A dançarina Sheila Mello (44) chamou a atenção ao compartilhar mais uma foto deitada na cama. Neste domingo, 23, a ex-loira do É o Tchan publicou o registro toda arrumada e chamou a atenção com o look usado no momento.

Deitada na cama de hotel, a artista roubou a cena ao surgir usando um vestido verde nada discreto. De modelo curtinho, decotado e todo brilhante, a peça deixou o corpo sarado da musa em evidência.

"Flagrada! Sheila Mello no hotel esperando o carro com esse look lindíssimo", brincou ela sobre o clique deslumbrante.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da loira. "Linda", elogiaram os fãs. "Um encanto de mulher", disseram outros.

Veja a foto de Sheila Mello:

Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

De biquíni, Sheila Mello contorce corpaço na areia e choca: ''Contorcionista''

A dançarina Sheila Mello impressionou com sua boa forma e elasticidade ao compartilhar uma foto se alongando. No registro, a famosa apareceu curtindo a praia de uma forma diferente e deu o que falar.

Usando apenas um biquíni bem fininho, a eterna loira do É o Tchan apareceu fazendo uma posição de quatro invertida e chocou com tanta flexilidade. Apoiando-se com mãos e pés, Sheila apareceu com a cabeça para baixo e a barriga para cima.

"Bom dia, meu povo! Mais um que está começando. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e um excelente restante de semana! Não esqueçam de beber bastante água e agradecer sempre", escreveu o recado para os fãs.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da artista. "Contorcionista", falaram os seguidores. "Maravilhosa sempre", elogiaram outros.

Veja a foto de Sheila Mello de biquíni: