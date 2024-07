Kim Kardashian revela tratamento inusitado para parecer mais jovem

Durante episódio do reality show The Kardashians, Kim Kardashian revelou que foi submetida a um tratamento inusitado para parecer mais jovem

Não é segredo para ninguém que Kim Kardashian é super adepta dos tratamentos estéticos e a empresária revelou que passou por um bem inusitado. Em conversa com a mãe Kris Jenner durante episódio do reality show The Kardashians, Kim contou que fez um tratamento com esperma de salmão.

"Eu fiz um tratamento facial com esperma de salmão e o esperma de salmão foi injetado em meu rosto", disse ela sem conseguir segurar o riso.

Kim não revelou se notou ou não resultados após o procedimento. Outra famosa que também é adepta do tratamento é Jennifer Aniston.

Em uma entrevista para o Wall Street Journal, a atriz revelou que ficou chocada quando sua esteticista sugeriu o procedimento. "Em primeiro lugar, eu disse: 'Você está falando sério? Como você consegue o esperma do salmão?'", disse Aniston na ocasião.

Festa

A empresária Kim Kardashian comemorou uma data muito especial para sua família recentemente. Psalm, filho caçula de seu antigo relacionamento com Kanye West, completou cinco anos de vida. E para celebrar o aniversário, ela preparou uma mega festa temática para o pequeno e compartilhou as fotos do evento com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Kim homenageou o pequeno com um clique dos dois durante o evento. A festa de aniversário teve como tema o filme 'Os Caça-Fantasmas', e levou decoração e atividades para as crianças inspiradas no sucesso dos anos 80.

O evento contou com entrada decorada com balões e até mesmo totens com Psalm, vestido como um dos caça-fantasmas. Ele ainda contou com diversas atividades ao ar livre para os pequenos, incluindo competições entre as crianças e até mesmo mochilas para que eles pudessem caçar seus próprios fantasmas. O bolo de aniversário também foi temático do filme, e foi decorado com glacê verde, o símbolo do filme, além de prédios e pequenos fantasmas.

Nas fotos, o aniversariante apareceu ao lado de amigos e família, incluindo sua avó, Kris Jenner. Kim ainda apareceu abraçadinha com sua filha Chicago West, de seis anos. A irmã do meio da família Kardashian também é mãe de North, de dez anos, e Saint, de oito.