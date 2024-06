Gloria Pires renova o bronzeado com look mínimo

A atriz Gloria Pires recebe elogios ao mostrar sua boa forma em foto só de biquíni durante dia ensolarado no jardim

A atriz Gloria Pires aproveitou o final de semana de sol na região de sua mansão para renovar o bronzeado. A estrela colocou o biquíni e seu corpão sarado para jogo ao compartilhar foto de sua beleza impecável.

A artista posou com o look mínimo enquanto estava deitada no jardim de sua propriedade. Na imagem, ela deixou à mostra sua barriga reta e as curvas deslumbrantes.

Inclusive, os fãs encheram a atriz de elogios. “Que deusa”, disse um fã. “Muito maravilhosa”, declarou outro. “Musa mor”, escreveu mais um.

Gloria Pires está longe da TV desde que atuou em Terra e Paixão, da Globo.

View this post on Instagram A post shared by Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires é cotada para papel de destaque no remake da novela 'Pai Herói'

Em fevereiro, houve rumores de que Gloria Pires está próxima de fazer sua estreia na HBO Max após encerramento de contrato exclusivo com a TV Globo. A atriz recentemente atuou na novela Terra e Paixão, mas apenas assinará contratos por projeto na emissora carioca, lhe possibilitando atuar em outros lugares.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, nos bastidores da produtora, a informação é que no remake da trama 'Pai Herói', Gloria dará vida ao papel de Ana Preta. Na primeira versão da novela, exibida originalmente em 1979 pela TV Globo, a personagem foi interpretada por Gloria Menezes.

Sob o comando de Renata Dias Gomes, o remake de ‘Pai Herói’ ainda não tem data para estrear na HBO Max. A plataforma de streaming, inclusive, colocará no catálogo a trama 'Beleza Fatal', escrita por Raphael Montes, sendo a primeira novela da produtora. Em seguida, o remake de 'Dona Beja' também ficará disponível para os assinantes.

Caso a HBO não mude o cronograma, o remake possivelmente estrelado por Gloria Pires deverá chegar no streaming apenas no final de 2025 ou início de 2026. Até o momento, a atriz não confirmou sua participação.