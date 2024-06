Marcelo Serrado relata crise de pânico em aeroporto: ‘Não consegui’

Marcelo Serrado surpreende ao revelar que deixou de embarcar em avião por causa de crise de pânico no aeroporto: ‘Fiquei sozinho'

O ator Marcelo Serrado viveu um momento desafiador em um aeroporto nos Estados Unidos ao sofrer uma crise de pânico. Ele contou que estava prestes a embarcar com sua família para o Brasil após as férias no exterior, mas não conseguiu entrar no avião.

Em um video nas redes sociais, o artista comentou que teve um sentimento diferente e resolveu não embarcar junto com a família. Ele só pegou o voo no dia seguinte e sozinho, quando a crise de pânico passou.

"Finalmente são e salvo e quero mandar essa mensagem de agradecimento a todo mundo. Centenas de pessoas que mandaram mensagem no dia que eu tive aquela crise de pânico quando eu peguei meu voo para sair de férias com a minha família. E ontem eu fui voltar em um voo de Miami para o Rio de Janeiro com a família e não consegui embarcar de novo. Chamei minha mulher no canto e meus filhos estavam ali. Eu falei: ‘olha, só está me dando um negócio aqui, eu não vou embarcar’”, disse ele.

E completou: "Depois de 10 dias de férias, eu achei que estava bem. Enfim, não estava. E ela embarcou com a família, fiquei sozinho no aeroporto. E o que me ajudou foram as mensagens de vocês, eu li cada uma e vi que não estava sozinho. E eu peguei um voo hoje de manhã e liguei pro meu médico, e consegui chegar no Brasil, graças a Deus estou aqui. Agora é me tratar, isso tem tratamento”.

View this post on Instagram A post shared by Marcelo Serrado (@marceloserrado1)

Marcelo Serrado surgiu em foto com a filha mais velha

O ator Marcelo Serrado aproveitou um momento na companhia da filha, Catarina. O artista saiu para almoçar com a herdeira há pouco tempo e registrou o momento em uma foto inédita nas redes sociais.

Na imagem, ele mostrou o quanto a filha já cresceu. Catarina já está com 18 anos de idade e é fruto do antigo relacionamento dele com a atriz Rafaela Mandelli.

Nos comentários das fotos, os fãs fizeram elogios para a jovem. “Uma mulher linda”, declarou um seguidor. “Minha gente, como o tempo voou”, declarou outro. “Que deusa”, afirmou mais um. “Como está linda”, comentou mais um.

Vale lembrar que Serrado também é pai dos gêmeos Felipe e Guilherme, de 8 anos, frutos do casamento com Roberta Fernandes.