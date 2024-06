Hailey Bieber exibe barriguinha discreta de grávida e comenta sobre dores

Grávida do primeiro filho com Justin Bieber, Hailey Bieber encantou os fãs ao mostrar barriguinha de grávida na web; Modelo também se queixou de dores

Hailey Bieber deixou os seguidores encantados ao compartilhar um novo registro de sua barriguinha de grávida nesta quarta-feira, 12. Grávida do primeiro filho com o cantor Justin Bieber, a modelo ainda confessou que tem sentido um pouco de dor nas costas por conta da gravidez.

"Então... Quem deveria ter me avisado sobre as dores na lombar", brincou Hailey nos Stories do Instagram. Na foto, ela estava aproveitando o sol, com trajes esportivos que deixaram à mostra a curvatura da barriga

Vale lembrar que Justin e Hailey anunciaram a gravidez aos fãs no início de maio com um álbum de fotos em que ela surgia segurando a barriga com as mãos. O sexo do bebê ainda não foi revelado, mas os fãs estão unidos para tentar adivinhar!

Hailey Bieber revela comida diferentona que virou seu desejo de grávida

Hailey Bieber divertiu os seus seguidores ao compartilhar qual comida peculiar se tornou seu maior 'desejo de grávida' desde que descobriu que estava esperando o primeiro filho com Justin Bieber.

Em seus Stories, a modelo mostrou a combinação improvável que a faz salivar. "Atualmente, meu maior desejo é esse: salada de ovo em cima de um picles com molho picante. E não, vocês não podem me julgar!", brincou na legenda.

Momentos antes, ela publicou uma sequência de fotos ostentando a barriguinha de gravidez enquanto usava um top de borboleta rosa. A loira mostrou diversos registros durante passeios e sessões de fotos inéditas em seu perfil no Instagram.

O casal anunciou a novidade em maio deste ano, por meio de um post especial nas redes sociais para darem a notícia aos fãs. No post, os dois apareceram ao ar livre e ela usou um vestido justo, que evidenciou sua barriga de grávida em crescimento. Porém, eles não revelaram detalhes da gestação.