Filha de 3 anos de Roberto Justus surge de maiô e encanta: "Uma mocinha"

Esposa de Roberto Justus, derrete seguidores com fotos da filha, Vicky, de maiô na praia; veja!

Tal mãe, tal filha! A influenciadora digital, Ana Paula Siebert derreteu seus seguidores ao compartilhar uma série de cliques da filha, Vicky, durante a viagem da família à Punta Cana, na República Dominicana – onde estão aproveitando a temporada de férias para curtirem as belíssimas praias paradisíacas.

Para mostrar que beleza vem de berço, na noite da última quinta-feira, 01, a mulher do empresário Roberto Justus mostrou todo charme e estilo da garotinha. Nas fotos registradas pela mamãe coruja, a pequena chamou a atenção da web ao posar apenas de maiô rosa com detalhes em flores brancas.

Encantadora, Vicky roubou a cena ao completar o visual com um óculos de sol. "Estou fofa em Punta Cana pessoal?!“, questionou Siebert na legenda da postagem, ao interagir com os fãs por meio de sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza de Vicky. "Demais né? Quem aguenta essa alemãzinha!", escreveu uma. "Triste ter que concordar com a Vicky nesse ponto, mas ela já não é um bebê e sim uma mocinha", declarou outra. "A mocinha mais linda desse Instagram", comentou uma terceira.

++ Magérrima, Ana Paula Siebert exibe a barriga reta em fotos de biquíni

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA PAULA SIEBERT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Herdeira de Justus ganha dia de princesa em salão de luxo

A pequena Vicky, filha do casal Ana Paula Siebert e Roberto Justus, encantou os seguidores ao ganhar um dia de princesa pago pela mamãe. Há poucos dias, ela apareceu em um salão de luxo se divertindo. A pequena lavou e secou os cabelos. Ela também fez uma escova e surgiu deslumbrante e toda mocinha logo após os cuidados estéticos.

“O que você veio fazer hoje? Lavar? Tá gostoso? É gostoso a massagem?”, questionou ela ao ver a pequena com um sorrisão no rosto. Nas redes sociais, a empresária publicou uma foto da filha lindíssima após o procedimento.