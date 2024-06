Fernanda Paes Leme mostra a cor dos olhos de Pilar de pertinho: ‘Zoio claro’

É claro? Fernanda Paes Leme encanta seguidores ao mostrar a cor dos olhos de sua filha, Pilar, em foto de pertinho

Nesta quarta-feira, 5, Fernanda Paes Leme encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto de pertinho de sua filha, Pilar, que tem apenas um mês de vida. Após ser questionada pelos seguidores, a atriz e apresentadora contou que pequena, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, tem os olhos bem clarinhos.

Através dos stories do Instagram, Fernanda abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores, quando recebeu um questionamento sobre a cor do olho da menina. Em resposta, ela compartilhou um clique em que é possível ver os olhinhos atentos da pequena, que tem um tom mais claro e acinzentado por enquanto.

“Tô achando que vem aí um zoio claro”, Paes Leme brincou e se derreteu pela herdeira. Além disso, ela também aproveitou para comentar sobre suas semelhanças físicas com a menina: “Bom, tem gente que acha ela a cara do pai, tem gente que acha ela a minha cara, tem até gente que acha ela a cara do meu pai”, ela declarou.

“Ainda muda muito né, não dá para saber. Eu acho às vezes ela muito parecida com o Vitor, às vezes acho ela muito parecida com a minha família, essa coisa do olho meio puxadinho. Ai eu não sei, vamos ver com quem ela vai aparecer, ela é meio misturinha mesmo”, Fernanda se derreteu pela pequena, que apareceu ao fundo no vídeo.

Vale lembrar que a pequena Pilar chegou ao mundo no dia 17 de abril. Desde então, a mamãe de primeira viagem compartilha sua experiência com a herdeira nas redes sociais. Inclusive, recentemente, a apresentadora contou que precisou dar uma pausa nas comemorações de seu aniversário para levar a menina ao médico, depois que ela pegou um resfriado.

"Baby Mó acordou resfriadinha e eu vou ficar coladinha nela o dia todo, dando amor e colo. Amando as mensagens de amor e carinho!! Aqui a energia boa é sempre bem vinda. Vocês são demais", disse aos seguidores nas redes sociais. "Pipa tá resfriada, mas nada super sério. Vamos cuidar pra não piorar... Aniversário intenso por aqui...", completou.

Fernanda Paes Leme celebra aniversário com festa intimista:

Na última terça-feira, 4 Fernanda Paes Leme completou 41 anos e celebrou a data especial com uma festa intimista. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora postou algumas fotos soprando uma velinha com a filha, Pilar, nos braços. Ao dividir os registros com os seguidores, ela celebrou o novo ciclo; veja as fotos da festinha!