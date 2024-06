Com cliques fofos, Michelle Loreto celebra mesversário da filha: "Pura alegria"

Aurora, a filha da apresentadora Michelle Loreto, completou oito meses de vida e a mamãe celebrou a data nas redes sociais

Aurora, filha de Michelle Loreto e Alexandre Mattoso, completou oito meses de vida nesta sexta-feira, 7, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Em sue perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques encantadores da herdeira, que está usando um vestido estampado, um chapéu e uma sandália, e se declarou para ela.

"8 meses de Aurora na minha vida. 8 meses que tudo mudou de cor, de som, de cheiro... Cada dia enxergo algo diferente na vida através dessa bebê que é pura alegria. Te amo, Rorica! Obrigada por ter me escolhido pra ser a sua mãe", falou a mamãe.

Em seguida, Michelle fez uma revelação sobre o look que a filha estava usando. "Ah! E, nesta foto, ela tá usando a roupa que foi da Isa, filha da tia Gabriela Lian", completou.

Os internautas se derreteram pelos cliques e parabenizaram Aurora. "Lindeza", disse Thelma Assis. "Coisa mais linda", falou Patrícia Poeta. "Uma fofura, Parabéns, Aurora", escreveu uma seguidora. "Que lindeza, que Deus abençoe", comentou uma fã.

Confira:

Filha de Michelle Loreto chama atenção ao surgir com look estiloso

Nesta última quarta-feira, 5, Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Aurora. A menina é fruto da relação da apresentadora com o diretor Alexandre Mattoso.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a pequena aparece toda sorridente, usando um lindo vestido branco, que ganhou da amiga da mamãe, a jornalista Tati Machado. Para completar a produção, Loreto colocou uma tirara de laço na herdeira. "Explodindo o fofurômetro em 3, 2, 1... vestida com a roupa que a tia @tati deu quando Rora ainda tava na barriga", contou a mamãe coruja na legenda da publicação. Confira!