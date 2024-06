Ximbinha surpreende com resultado de cirurgias plásticas: "Outro ximbinha"

Nesta terça-feira, 05, o guitarrista Ximbinha surpreendeu ao exibir um visual renovado após realizar procedimentos no rosto e nariz

O guitarrista Ximbinha exibiu um visual renovado nesta quarta-feira, 5. Em seu perfil no Instagram, o artista revelou os resultados da cirurgia facial que realizou em 23 de maio, em uma clínica em Belém, no Pará, onde passou por procedimentos no rosto e nariz.

"Um antes e depois de muita gratidão, à grandes profissionais que estão ao meu lado!! Satisfação que não tem preço!!", escreveu ele na legenda da publicação. Ele também agradeceu ao profissional que realizou o procedimento "por seu grande profissionalismo, cuidado e carinho em cada passo dessa transformação. Adorei o resultado!! Você é fera. Agora tô gatinho", completou.

Nos comentários, os internautas elogiaram o resultado. "Um outro ximbinha. Muito mais jovem, ainda mais lindo!! Amei a barba", disse um. "Ficou show. Parabéns", escreveu outro. "Um novo Ximba! Mais galã do que nunca! Segura papai", escreveu o perfil da banda do guitarrista.

Procedimentos estéticos realizados

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais de Ximbinha recentemente, o médico responsável pela intervenção detalhou os procedimentos realizados, que incluíram lipoescultura facial, que visa a remoção de gordura das bochechas, queixo e pescoço, além das alterações no nariz.

"Fizemos lipoescultura facial, a lipo cervical, a lipo enxertia, "Ruga do 11, que são as duas linhas verticais que se formam entre as sobrancelhas, e parte dorso do nariz, que enxertamos um pouco de gordura", explicou o profissional na publicação.

Na legenda da publicação, Ximbinha falou sobre o processo. "Realizei alguns procedimentos para a minha melhoria. Estou tendo um pós-cirúrgico super tranquilo, sem dor, sem incômodo, podendo trabalhar normalmente, mas mantendo todos os cuidados necessários. Vou mostrar os resultados para vocês ao logo da minha recuperação. E já aviso que vou ficar gatinho'", garantiu ele.

Essa não é a primeira vez que Ximbinha passa por procedimentos estéticos. Em março, o guitarrista fez uma harmonização facial com outra profissional de Belém, buscando "ficar mais jovem".