Você sabia? Filho mais velho de Humberto Martins é músico

Conheça Humberto Duarte, o filho mais velho do ator Humberto Martins, que é músico e discreto nas redes sociais

O ator Humberto Martins é um sucesso nas novelas brasileiras e conquistou uma carreira consolidada na telinha. Porém, ele tem uma vida pessoal discreta e o mesmo acontece com seus filhos. Ele teve três filhos com a ex-mulher, Ana Lúcia Mansur, e o mais velho deles está seguindo no mundo das artes.

De acordo com o Jornal Extra, o filho mais velho do ator, Humberto Duarte, tem 27 anos e investe na carreira na música. Ele faz parte da banda de rock Sulk Sea, que foi criada em 2020, e também trabalha em um estúdio de gravação e mixagem no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Humberto Duarte costuma postar selfies, fotos com instrumentos musicais, shows e também imagens antigas com os pais.

Confira as fotos:

View this post on Instagram A post shared by Humberto Duarte (@humbertodu.arte)

View this post on Instagram A post shared by Humberto Duarte (@humbertodu.arte)

View this post on Instagram A post shared by Humberto Duarte (@humbertodu.arte)

Humberto Martins relembra atrito

Dono de uma longa carreira de sucesso nas telinhas, o ator Humberto Martins revelou que já pediu para sair de duas novelas em que trabalhava. Em entrevista ao podcast 'Aloha', sem mencionar o nome das obras, o veterano contou que atritos nos bastidores foram cruciais para ele decidir deixar o elenco.

Ao longo de seu relato, Humberto relatou que atrasos e falta de organização durante as gravações o desagradavam. Além disso, o artista ressaltou que leva a profissão a sério e não gosta de bagunça.

"Teve novelas que eu pedi para sair mesmo, de tanta bagunça, degradação, de incompetência dentro da parte da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros concedidos. Situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear, e eu via que não mudava", iniciou ele.

Em seguida, Humberto Martins explicou que tentou conversar com a produção das novelas na época: "Eu chegava na diretoria geral e falava: ‘olha, não estou feliz, não estou satisfeito, é muita bagunça para o meu gosto, eu não gosto de trabalhar com pessoas assim, eu que sou sério, eu gosto de organização, de tudo direitinho", disse.

"É muita gente que não sabe texto, que na cara dura fica decorando o texto na minha cara, me utilizando ainda como coach, como uma pessoa para decorar. Não chega pronta, a gente demora horas, chega atrasado, duas horas, três horas, não chega, eu fico esperando, acaba o meu dia todo… Não gosto de trabalhar assim. Foram duas novelas que eu tive isso", completou o ator.