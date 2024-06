Viúva de Michael Mosley desabafa com a morte dele após desaparecimento

Viúva do apresentador e médico Michael Mosley, Clare Mosley se pronuncia pela primeira vez após o corpo dele ter sido encontrado

O médico e apresentador de TV Michael Mosley foi encontrado sem vida neste domingo, 9, após ter sido dado como desaparecido após uma caminhada na praia na quarta-feira, 5. O sumiço foi declarado depois que a família estranhou a demora dele para voltar de sua caminhada ao ar livre. A esposa dele, Clare Bailey, ligou para a polícia às 19h30. Com a triste notícia, a viúva dele, Clare Mosley, desabafou sobre a despedida.

“Não sei nem por onde começar. É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante. Tivemos uma vida incrivelmente sortuda juntos. Nós nos amávamos muito e éramos muito felizes juntos”, disse ela.

E completou: “Minha família e eu ficamos extremamente confortados com as manifestações de amor de pessoas de todo o mundo. Michael significou muito para muitos de vocês. Acima de tudo, me sinto muito sortuda por ter tudo uma vida com Michael”.

O corpo de Michael Mosley foi encontrado em uma praia na Grécia. O corpo estava apoiado de bruços em uma cerca embaixo de uma encosta íngreme, o que aponta que ele pode ter caído. O desaparecimento aconteceu no dia 5 de junho, quando ele saiu para uma caminhada na praia e não voltou mais para casa.

A forma como ele foi encontrado também foi comentada pela viúva. “Ele fez uma subida incrível, pegou o caminho errado e caiu onde não pôde ser visto com facilidade pela equipe de busca. Agradecemos pelas pessoas que trabalharam incansavelmente para ajudar a encontrá-lo. Algumas dessas pessoas nunca tinham ouvido falar de Michael e trabalharam do amanhecer ao anoitecer”, declarou.

O médico tem 67 anos e é conhecido internacionalmente por dar conselhos de dieta na TV. Ele já foi indicado ao Emmy como produtor executivo do documentário The Human Face, da BBC, em 2022, e participou de vários outros documentários da emissora ao longo de sua carreira.