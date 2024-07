Travis Kelce vence competição de Karaokê: 'Taylor Swift, essa é pra você!'

O tricampeão do Super Bowl, Travis Kelce, foi às lágrimas ao ganhar uma competição de karaokê e dedicou o prêmio à namorada, Taylor Swift

O jogador Travis Kelce soltou a voz durante uma competição de karaokê, no estado da Califórnia, levando um troféu para casa que o deixou bem emocionado. O namorado de Taylor Swift se mostrou animado com a vitória e a dedicou para o novo amor. Apesar da vitória de Kelce, o jogador não ficará com o valor em dinheiro recebido, por se tratar de uma ação beneficente.

"Taylor, isso é para você. Eu amo vocês pessoal", disse o jogador entre lágrimas. Um dos apresentadores do prêmio ainda brincou com a atitude do atleta, que levou o título da NFL neste ano pelo Kansas City Chiefs, ironizando a felicidade dele:"Ele está tão feliz. É o momento mais feliz que aconteceu na vida dele neste ano".

Para concorrer no concurso, o atleta cantou Here I Go Again, da banda Whitesnake, um clássico dos karaokês norte-americanos. Apesar de ter impressionado com a vitória, não é a primeira vez que Travis se empolga no hobby. O atleta já mostrou que tem gosto pela música quando cantou Friends in Low Places, aos torcedores de seu time, durante o desfile do Super Bowl.

Travis Kelce revela como se apaixonou por Taylor Swift

Taylor e Travis assumiram o relacionamento em 2023, após uma série de rumores de que os dois viviam um affair. Em entrevista ao podcast Bussin' With The Boys, Kelce revelou como soube que estava apaixonado pela cantora e os motivos que o fizeram olhá-la de forma diferente:

“Ela é muito consciente, e foi aí que comecei a realmente me apaixonar. No quão genuína ela é com amigos e família. As coisas podem ficar doidas para alguém com este nível de atenção, mas ela mantém tudo tranquilo. Eu admiro isso", disse ele na ocasião. Além disso, o jogador disse que ficou impressionado quando Taylor marcou presença em alguns de seus jogos.