Romero Ferro reflete sobre diagnósticos diferentes em familiares: 'Turbilhão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Romero Ferro celebra retorno à música após período difícil em que esteve ao lado de familiares

Romero Ferro (33) está de volta ao cenário musical após um período turbulento na vida familiar. O marido do cantor, o gerenciador artístico musical Maurício Spinelli, foi internado num hospital no Recife, para tratar hemofilia, um distúrbio genético que dificulta a coagulação do sangue. A avó do artista teve um AVC e o pai foi diagnosticado com uma doença degenerativa sem cura, a síndrome de Huntington, que provoca espasmos ocasionais e evolui para movimentos involuntários.

Em entrevista à CARAS Brasil, o intérprete reflete sobre o período difícil, celebra seu retorno à música com um show de releitura dos sucessos de Alceu Valença (77), em São Paulo, e comenta o trabalho em estúdio para lançar novidades que foram pausadas.

"Esse ano foi um turbilhão de coisas, eu tenho uma relação muito forte com a minha família. E no meio de muito trabalho, minha avó teve um AVC, meu pai recebeu um diagnóstico de uma doença degenerativa sem cura [síndrome de Huntington], e o meu esposo se internou devido a problemas da hemofilia. Parece loucura, mas tudo aconteceu de uma única vez, e eu precisei parar tudo para estar com eles. São esses momentos, e as nossas relações verdadeiras que fazem tudo valer a pena na vida", relembra.

Já na sua volta aos palcos, Romero esgotou todos os ingressos e entregou um show elogiado por todos. Alceu, grande homenageado da noite, está nos planos do cantor para uma música.

"Um sonho! Eu sou muito fã de Alceu, quero gravar algo com ele também! Devido ao sucesso, o show vai acontecer novamente em São Paulo. Trouxe o repertório dele para um lugar diferente, foi arriscado, mas o público vibrou muito!", comemora.

Novos lançamentos

O artista trabalha em novas músicas que devem ser lançadas ainda em 2024, sucedendo o elogiado FREVALIA Lado A, já disponível nas plataformas digitais. Para a novidade, ele antecipa uma mistura musical para não deixar ninguém parado.

"O FREVÁLIA se transformou em álbum, e acabou de sair em todas as plataformas. Um álbum delícia de Frevo com música pop tropical, e no final deste ano saí mais um. Fiquem ligados!", promete.

Questionado sobre artistas com quem ainda não colaborou, mas gostaria de ter em novos projetos, Ferro entrega alguns nomes de uma lista gigantesca. "Tem muitos ainda! Quero fazer algo com a Pabllo Vittar, Lulu Santos, Lenine, Iza, Anitta, Gloria Groove. Eu amo fazer colaboração".

Prêmio da Música Brasileira

Indicado à premiação musical considerada uma das mais importantes do país, pela versão de Em Plena Lua de Mel, com Gaby Amarantos (45), Romero conta que teve dúvidas sobre sua missão na música.

"Eu recebi essa indicação na semana onde todas as questões pessoais com a minha família estavam no momento mais difícil. Me perguntei se tava no caminho certo, se talvez não fosse a hora de parar. E essa indicação veio como sopro para não desistir! Eu chorei muito quando soube!", revela.

Trabalhar com Gaby foi uma realização para o cantor. "[Ela] é uma amiga que eu admiro muito, e antes disso, sempre fui fã do trabalho dela. A forma como ela conduz a carreira, como ela leva as origens dela para o mainstream. Essa nossa vontade de fazer algo juntos vinha há um tempo. E acabou acontecendo na hora certa!", conclui.

