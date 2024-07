Rodrigo Faro choca ao revelar mensalidade da escola das filhas: “Humildade”

Tudo isso? Rodrigo Faro divide opiniões ao divulgar valor da mensalidade da escola das filhas em vídeo polêmico nas redes sociais

Rodrigo Faro tem dado o que falar nas redes sociais por conta de um vídeo que viralizou. Durante uma palestra, o apresentador revelou o valor que paga na mensalidade da escola de suas filhas, Clara, de 19 anos, Maria, 16, e Helena, 11. Isso porque ele explicou que paga R$ 4 mil por mês para cada uma delas estudarem como forma de ensiná-las a serem humildes.

Durante sua participação no “Marçal Talks", do Youtube, Rodrigo explicou a decisão e falou sobre o valor do colégio em que suas herdeiras estudam: "O pessoal fala assim: 'Ah, coloca seus filhos na escola que forma líderes'. Eu falei: 'Não, não de jeito nenhum'. Qual vai ser a conversa? 'Qual helicóptero que o seu pai tem? Que barco que seu pai tem?”; iniciou.

“Não, eu quero elas numa escola onde, na mesma sala, tenha crianças com bolsas de estudo, filhos de funcionários da escola. Porque são todos iguais. Então, é esse tipo de ensinamento, e o principal deles: a humildade", o apresentador revelou que priorizou um colégio com a presença de bolsistas, apesar de pagar pela mensalidade das meninas.

Nas redes sociais, a fala do comunicador dividiu opiniões e o momento se tornou viral: “Mundo paralelo, isso não é humildade”, disse um seguidor no X, o antigo Twitter. “Disse que suas filhas estudam no colégio Mackenzie, onde as mensalidades custam R$ 4 mil, para que elas convivam com pobres e sejam humildes”, criticou outro.

No entanto, alguns admiradores também saíram em defesa do apresentador: “Pra maioria o Mackenzie está em um patamar acima, mas pra ele é o contrário, a realidade dele é outra, com o patrimônio que ele tem poderia pagar 40 mil", uma seguidora defendeu. “Não foi pela mensalidade, mas sim porque o Mackenzie é instituição de filantropia”, disse outro.

Vale lembrar que as filhas mais novas do apresentador estão matriculadas no colégio, enquanto a mais velha, Clara, cursa faculdade em uma instituição privada e renomada na capital paulista. Inclusive, durante a entrevista, Faro revelou que sua primogênita não pretende usar seu sobrenome para evitar o nepotismo.

"Eu entendo. Ela estava me dizendo assim: 'Pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha, eu quero conquistar as coisas pelo meu talento, pelo que eu aprendi'. Eu falei: 'Exatamente', o apresentador revelou detalhes da criação das meninas, que são frutos de seu casamento com a apresentadora e modelo Vera Viel.

