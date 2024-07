Radiante, sertanejo Jeca revela sexo do seu primeiro filho; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo Jeca, dupla de Fiduma, compartilha o sexo do seu primeiro filho e fala sobre paternidade; confira!

Nesta quarta-feira, 10, o cantor Jeca, dupla de Fiduma, realizou o chá revelação para descobrir o sexo do seu primeiro filho. Casado com a empresária Renata Salvi há pouco mais de um ano, o artista vai realizar um de seus maiores sonhos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela qual o sexo do neném e confessa que já tinha sonhado com esse momento.

O casal aguarda uma menina! E ela tem nome: Helena. O cantor está radiante com o atual momento de sua vida e compartilha que já sabia o resultado, pois ele e sua esposa sonharam que seria uma menina.

"A gente estava muito ansioso para saber, apesar que a gente estava mais do que convicto [que seria uma menina], ela já tinha sonhado duas vezes, essa noite eu sonhei com o chá revelação e o resultado. A gente estava ansioso para confirmar a nossa certeza. Já temos o nome: Helena. Esse nome, desde que a gente começou a pensar em construir uma família, a Renata tinha certeza desse nome", confessa.

Jeca e Renata optaram por um chá revelação mais íntimo e reservado, contando apenas com a presença do casal e a cachorrinha, Olívia. O evento seria ontem, mas por conta do feriado na capital paulista, eles adiaram para esta quarta-feira, 10.

O cantor tem motivos de sobra para comemorar, pois além da chegada da Helena, na próxima quinta-feira, 11, a dupla Fiduma e Jeca lança o seu segundo single do projeto F&J - 10 anos. O single estará disponível nas plataformas de áudio a partir das 21h00.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR JECA: