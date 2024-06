‘Quero ser menos exigente comigo’, confessa José Loreto sobre os 40 anos

Em um bate-bola exclusivo e divertido com a CARAS Brasil, o ator José Loreto revela desejos que chegaram com a nova idade

Junho é o mês que o ator José Loreto celebra a chegada dos 40 anos. Em um bate-bola exclusivo e divertido com a CARAS Brasil, o intérprete de Marcelo, personagem da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, brinca sobre a nova idade.

"Aos 40, melhorou tudo. Não desperdiço a minha energia com o que não quero. Piorou, o pós-treino, piorou bastante. As dores, pelo menos, eu me recuperava rapidinho. Aos 40, quero ser mais feliz. Ficar mais junto da minha família, dos meus amigos, ter mais lazer e um pouquinho menos trabalho, pouquinho", diz. "Aos 40, quero ser menos exigente comigo, (parar) de me cobrar, de me punir, de levar tão a sério", emenda Loreto.

Figurando em publicação recente da Revista CARAS, o artista compartilha ainda suas visões de mundo e sobre a vida, após completar 40 anos. E ainda fala de seu maior presente: a filha Bella, de 6 anos. A menina é fruto do antigo casamento com a atriz Débora Nascimento (39).

"Desculpe minha mãe e meu pai, até antes de filho, ser pai vem na frente. Ser pai da Bella mudou tudo, veio na hora certa e vira uma chave mesmo. Até aquela coisa de espírito jovem, de pular de asa delta, tudo isso me segurei. Agora penso que não posso dar chance para o azar, que não posso faltar, calculo todo o meu tempo para estar o máximo com ela. É tanta preocupação, mas é tão gratificante, vale a pena acordar com um beijinho, um cheirinho. Ela vai para a casa da mãe e eu sinto uma saudade tão gostosa, é minha parceira!", revela o ator.

Loreto também fala de maturidade. "Antigamente, a gente queria fazer tudo e hoje vi que não preciso, que às vezes menos é mais. Quando acabar No Rancho Fundo, vou dar um tempo, quero tirar férias, viajar com minha filha, mas também penso em fazer um projeto de teatro, uma série minha e outros convites que estão surgindo. Não imaginava que ia dar essa consolidada. Hoje tenho uma tranquilidade de poder parar de trabalhar um tempo. Antigamente não, já começava um projeto pensando no próximo, porque os boletos não param e hoje sei que consigo empreender, tenho uma rede de restaurantes, tenho interesse em investir na moda, fora outras vontades", conta.