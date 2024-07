Quem são os filhos de famosos que roubam a cena e conquistam milhares de fãs?

O mundo dos influenciadores digitais a cada dia ganha novos rostos. Artistas já consolidados na TV ou internet faturam alto com publicidade e compartilham o dia a dia nas redes sociais para milhares de seguidores. No entanto, ultimamente filhos de famosos também despontaram como herdeiros do engajamento. É o caso de Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Herdeira de uma fortuna milionária, ela caiu nas graças do público e conquistou mais de 2,2 milhões de seguidores.

Com apenas um ano de idade, Lua di Felice, filha dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer, já faturou seu primeiro R$ 1 milhão em publicidade nas redes sociais dos pais. A pequena é seguida por 2,8 M. no Instagram onde seus genitores compartilham cliques de todo o seu crescimento. Ravi, segundo filho do casal que ainda não nasceu, já soma mais de 157 mil admiradores.

Enzo Raia Celulari, filho dos atores Edson Celulari e Claudia Raia, faz sucesso no mundo digital com cliques que destacam seu estilo de vida e moda. Ao todo, o empresário soma mais de 1,8 milhão de fãs e inúmeros trabalhos com grandes marcas.

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, foi incentivada pelo pai a comandar uma parte do Roda a Rodaem 2015 e desde então não saiu mais do ar. A herdeira se consolidou como apresentadora de TV por conta do seu talento e conquistou mais de 1 milhão de fãs nas redes sociais. Atualmente ela segue no comando do mesmo programa.

Filho de Fausto Silva, João Guilherme Silva se lançou como apresentador de TV solo em 2023 e atualmente é tido como uma grande aposta da Band. Além de apresentador, ele é empresário e costuma compartilhar momentos de lazer e carreira na conta em que é acompanhado por mais de 1,3 M. de pessoas.

Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli, é seguida por pouco mais de 17 mil fãs, mas atualmente é um dos nomes mais falados nas redes sociais. Recentemente, ela foi anunciada pelo SBT como a nova apresentadora. A herdeira do apresentador do Domingo Legal vai comandar o PodCMais no PodNight. A entrada dela na grade causou comentários e internautas especularam a ajuda de Celso para colocá-la na TV, o que já foi desmentido por ele.