Quem é a viúva de Pampa? Campeão olímpico morreu nesta sexta-feira

O ex-jogador de vôlei André Ferreira, o Pampa, faleceu nesta sexta-feira, 7, após lutar contra o câncer no sistema linfático. Ele deixou a viúva, Paula Falbo e duas filhas, Maria Isabela, de 4 anos, fruto do casamento com Paula, e Rafaella, de 36 anos, fruto de relacionamento anterior.

Paula é a segunda esposa do atleta e ficou ao lado dele durante todo o tratamento contra o câncer e as complicações do tratamento. Ela segue uma vida longe dos holofotes e tem suas redes sociais fechadas.

Após a notícia da morte do marido, ela desabafou e pediu privacidade. “Recebi a pior notícia de todas. Obrigada pelas orações. Quero ter meu momento em silêncio, por favor”, disse ela à Quem.

Antes disso, ela comentou que a filha sentia muita falta do pai durante a internação dele. "Todas às vezes, ela fala assim: 'saudade do papai. Saudadona do papai, vontade de dar um abração nele'. Ela disse que sonhou com ele ontem, que ele entregava uma flor a ela, de cor rosa, e disse que ela é o amor da vida dele e que precisa viver. Nossa filha vai ser a continuação da memória dele, independentemente do desfecho de tudo isso. Não quero que se esqueçam do Pampa. Ele é mais que um campeão olímpico. O coração de ouro é a medalha mais valiosa que ele ostenta no peito", afirmou.

Em sua carreira, Pampa jogou em vários times de vôlei no Brasil e no exterior, como no Japão e na Itália. Ele disputou as Olimpíadas de Seul, em 1988, e se tornou campeão olímpico em Barcelona. Ao se aposentar das quadras, ele entrou para a política.

O apelido de Pampa surgiu no início da carreira, quando a cortada dele foi comparada com um coice do cavalo pampa.