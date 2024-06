Quem é? Atriz libanesa é apontada como novo affair de Joe Jonas

O cantor Joe Jonas está vivendo um novo affair! O músico flagrado desfrutando de um fim de semana romântico com uma atriz libanesa na Grécia

O cantor Joe Jonas, de 34 anos, está vivendo um novo affair! O músico dos Jonas Brothers foi flagrado desfrutando de um fim de semana romântico com a atriz libanesa Laila Abdullah em uma praia em Atenas, Grécia. A viagem ocorre algumas semanas após o fim de seu breve envolvimento com a modelo Stormi Bree vir à tona.

Segundo informações do portal Hugo Gloss, Joe e Laila foram capturados abraçados, brincando no mar de mãos dadas e conversando na areia. As fotos os mostram próximos, indicando que, segundo o TMZ, “definitivamente já passaram da fase de conversa”. Entretanto, o status do relacionamento ainda não foi confirmado.

A atriz libanesa foi casada com o ator iraniano Abdallah Abass de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. Ela ganhou destaque por suas atuações em séries veiculadas no Golfo Pérsico. Seu papel mais recente foi na série de TV London Class, na qual apareceu em 27 episódios.

Divórcio conturbado

Enquanto que o membro dos Jonas Brothers enfrentou turbulências em sua vida amorosa recentemente. Em setembro do ano passado, o cantor Joe Jonas pediu o divórcio de Sophie Turner, com quem se casou em maio de 2019. O casal enfrentou um processo conturbado, onde a principal questão que deixou a separação turbulenta foi a guarda de suas filhas, Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1.

Quatro meses depois, ele foi visto com Stormi, saindo de um aeroporto em Cabo San Lucas, no México. Poucos dias depois, o suposto casal foi visto jantando juntos em Aspen, nos Estados Unidos, por alguns fãs. Em maio, foi revelado que o relacionamento dos dois chegou ao fim. O romance, contudo, não foi oficializado pelos pombinhos.