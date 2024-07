Pivô na separação de Iza e Yuri afirma: ‘Não sou amante de ninguém’

Em um vídeo, Kevelin Gomes, apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, dá sua versão sobre a história da suposta traição

Apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes surpreendeu ao gravar um vídeo no estilo de carta aberta para o programa Balanço Geral, da Record TV. Na gravação, ela deu a sua versão sobre a acusação de traição e a troca de mensagens com o jogador de futebol.

A jovem contou que não encontrou Yuri depois que ele assumiu o namoro com Iza e que não era amante dele. Inclusive, ela confirmou que eles trocavam mensagens, mas que não esteve envolvida na negociação para vender os prints das conversas.

"Para começar, eu gostaria de dizer que não recebi nada e não fiz nenhum contato com nenhuma imprensa, nenhuma página de fofoca, onde poderia envolver algum tipo de negociação. Eu compartilhei, sim, com algumas pessoas da minha confiança, do meu convívio, sobre essa conversa, como qualquer pessoa faria: ‘Amiga, estou conversando com fulano’. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo. Eu jamais poderia imaginar que haveria dinheiro envolvido nessa situação. Eu não recebi nada, nenhuma transação bancária, não houve nenhuma transação da minha parte. Isso eu afirmo com toda certeza: se puder divulgar se houve algum tipo de contato da minha pessoa com a imprensa, que pudesse trazer aos fatos, as pessoas merecem a verdade”, disse ela.

Então, ela contou que os encontros com Yuri aconteceram no passado e que eles só trocavam mensagens. "As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa são fotos antigas. Não houve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve sim o nosso contato, as nossas conversas, nossa intimidade. até porque eu trabalho com isso e só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração, simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos. Eu creio que todo mundo tem sua intimidade”, declarou.

Por fim, ela comentou sobre a repercussão do assunto na mídia. "Eu estou muito chateada com tudo isso. Eu nunca o procurei, nunca mandei mensagem para essa pessoa. Eu sou uma pessoa livre, solteira, independente, tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, minha família. Nunca quis ferir um casamento, uma gravidez, isso jamais seria da minha índole. Eu tenho meu trabalho, as minhas práticas, e não me envergonho disso, até porque o me tornou essa mulher que sou hoje foi isso. Simplesmente eu estava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava. Eu sinto muito por ter chegado neste nível, eu não tinha conhecimento da negociação, não houve encontros. Eu não sou amante de ninguém. Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre e decidida. Peço desculpas a todos de todo o coração. Espero que tudo possa se resolver”, contou.