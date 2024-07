Paolla Oliveira mostra afilhados e sobrinha em fotos raras: 'Cresceram'

Momento família! Paolla Oliveira mostra seus afilhados e sobrinha durante passeio especial; atriz encantou com cliques raros com eles

A atriz Paolla Oliveira encantou ao mostrar cliques raros com seus afilhados e sobrinha. Nesta quarta-feira, 10, a famosa fez um passeio especial com eles e registrou o momento de folga com seus amores com vários cliques.

Na rede social, a namorada de Diogo Nogueira fez um álbum da saída que fizeram juntinhos. Ao lado dos dois garotos, que já são dois jovens, e da menina, que é quase uma adolescente, a artista apareceu se divertindo ao marcar presença em um circo.

"Dia de curtir a família, afilhados e sobrinha que nem sei em que momento cresceram desse jeito. Mas aqui todo mundo vira criança e apesar do gelo, aquece alma", falou sobre a experiência especial com seus amados..

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira deu o que falar na sua rede social ao compartilhar um vídeo treinando pesado. Usando um macacão vermelho cintiliante, a musa ostentou seu corpo atual e falou sobre a dificuldade que enfrenta para se exercitar.

Recentemente, a atriz chamou a atenção ao postar cliques raríssimos com a mãe para celebrar o Dia das Mães. Mas, a famosa surpreendeu ao mostrar que é a cara do pai ao também postar fotos raras com ele.

Veja as fotos dos afilhados e sobrinha de Paolla Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira se emociona ao realizar desejo do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social ao contar que está realizou um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Em uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa foi com ele para o Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre terem chorado o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu. Veja mais do momento inesquecível aqui.