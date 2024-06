Nany People relembra trajetória de trabalho na noite: 'Me fomentou para a vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People celebrou reconhecimento da arte LGBTQIA+ em concurso de dublagem gay, a qual foi homenageada

Figura marcante do universo LGBTQIAP+, Nany People (58) foi homenageada na última segunda-feira, 10, na 12ª edição do Concurso Talentos de Dublagem Gay, realizada no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre a importância do evento, que a fez relembrar parte de sua carreira artística.

"É um trabalho maravilhoso que eu estou indo de encontro com um tipo de arte com a qual me fomentou para a vida, porque eu trabalhei na noite durante 22 anos", disse Nany, que além de ter sido jurada do concurso, também foi homenageada com o nome do troféu. "Me surpreendeu eu ser homenageada, então eu acho que eu estou ganhando um presente de aniversário antecipado, faço 59 anos no dia 1º de julho. Fiquei muito feliz, muito contente", completou.

Com mais de 30 anos de carreira, Nany, que por muitos anos foi uma das poucas drag queens a ter um espaço na televisão, celebra a importância de um concurso que lembra os tempos aureos do transformismo no Brasil. "Hoje em dia a gente não tem nem mais casas específicas para esse tipo de arte [a dublagem drag]. Quando eu vi esse concurso em 2018, eu fiquei impressionada de ver a competência e o profissionalismo e o local que foi feito", comentou.

Além de Nany People, o Concurso Talentos de Dublagem Gay 2024 contou com a presença de diversos famosos como Cissa Guimarães, Lázaro Ramos, Marcos Caruso, Milton Cunha, Jesus Luz, Luis Lo Bianco, Regiane Alves, Letícia Colin, Cininha de Paula e Carla Cristina Cardoso, personalidades as quais Nany celebra a presença como uma vitória da própria comunidade LGBTQIAP+.

"Olha os jurados que vieram, gente que a gente cresceu admirando e estão aqui todo mundo para fazer essa arte do transformismo ser respeitada, aplaudida e muito bem recebida por todo mundo. E é isso, tem que acreditar na força que as coisas têm. Quando tem que acontecer, acontecer", finaliza.