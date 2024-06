Nahim falou sobre medo da morte antes de sofrer acidente fatal: ‘Preparado’

Durante uma entrevista, Nahim fez reflexões sobre a morte e a vida pouco antes de enfrentar suposto acidente trágico; saiba o que ele disse

Durante a madrugada desta quinta-feira, 13, o cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido como Nahim, foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, São Paulo. Até o momento, suspeita-se que ele tenha sofrido um mal súbito e caído de uma escada. Antes do suposto acidente, o artista chegou a refletir sobre o medo da morte.

Em uma entrevista com a apresentadora Gaby Cabrini no programa 'Fofocalizando' do SBT, o cantor, que foi um sucesso nos anos 80, refletiu sobre sua partida em março do ano passado. Além de revisitar momentos marcantes de sua trajetória e sua vida pessoal conflituosa, ele revelou não sentir medo da morte aos 71 anos.

“Não tenho medo da morte, estou preparado”, disse Nahim. Ainda durante a entrevista, ele falou sobre o fim de seu primeiro casamento, que acabou se tornando uma questão judicial. Em 2019, o cantor foi preso, mas respondeu em liberdade após visitar os cachorros que tinha com sua ex-mulher, mesmo descumprindo uma medida legal para permanecer afastado dela.

“Por uma total incoerência da promotora, ela pede que eu não chegue a 100 metros da mulher. Ela aparece me filmando, me levou para outra juíza, sem saber do outro acordo, mandou me prender. Nunca agredi minha ex-mulher. Tenho mágoa, porque ela é mentirosa, ela mentiu e mente até hoje”, ele declarou na ocasião.

Quem lembra? ⭐ Cantor Nahim recorda início da carreira e momentos marcantes no #SBT#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/wUDYB24mYQ — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 2, 2023

Após o fim de seu primeiro casamento, Nahim se casou novamente com Andreia Andrade. Juntos por 13 anos, eles participaram do reality show Power Couple Brasil, da Record TV. Mas a separação foi anunciada em outubro do ano passado por meio de um comunicado nas redes sociais: "Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho", disseram.

Vale lembrar que Nahim ganhou destaque em programas de auditório e foi vencedor do quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos, no SBT. Em 2017, ele chegou a participar do reality show rural da Record, 'A Fazenda' e, em 2022, além de integrar o elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora com a ex-mulher.

Ex-mulher de Nahim fala sobre a morte dele:

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade falou pela primeira vez sobre a morte inesperada dele. O artista foi encontrado sem vida em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. A morte dele foi registrada como suspeita pela polícia após ele ter caído de uma escada. Nos stories do Instagram, Andreia lamentou.

"É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório”, disse.