Morre Karol Eller, influenciadora política, aos 36 anos, em São Paulo

Influenciadora digital de política, Karol Eller teve a sua morte confirmada após cair do prédio onde morava em São Paulo

A influenciadora digital Karol Eller, que era conhecida por seu ativismo política e por ser apoiadora de Jair Bolsonaro, faleceu aos 36 anos de idade. A morte dela foi confirmada na noite de quinta-feira, 12, após ela cair do prédio onde morava na zona sul de São Paulo.

Antes de falecer, ela teria feito posts nas redes sociais sobre ter “perdido a guerra” e a possibilidade de tirar a própria vida. Porém, os posts foram apagados de seu perfil.

A morte dela foi confirmada pelo Deputado Estadual Paulo Mansur, de quem ela era assessora, em um post nas redes sociais. “É com muito pesar que confirmamos o falecimento de Karol Ele. A dor é inexplicável. Apenas pedimos oração pelos seus familiares nesse momento”, escreveu ele e compartilhou no perfil dela. O Deputado Nikolas Ferreira também comentou que tentou falar com Karol ao longo do dia, mas não conseguiu. Então, ele confirmou a morte dela. “Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o senhor conforte a vida de seus familiares”, disse ele.

Um mês antes de sua morte, Karol Elle participou de um retiro religioso para renunciar à sua sexualidade, já que ela era homossexual.

A influenciadora digital ficou conhecida na internet por se aproximar da família do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiá-lo. Tanto que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, lamentou a morte da influente. “Com muito pesar mesmo acabei de receber a notícia do falecimento da Karol Eller. Que Deus em sua infinita bondade conforte familiares e amigos, vai fazer falta por aqui”, disse ele no Twitter.

View this post on Instagram A post shared by Karol Eller... (@karolelleroficial)

Filho de Bolsonaro se tornou pai pela segunda vez há pouco tempo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, já é papai pela segunda vez! No dia 22 de setembro, ele anunciou o nascimento de um menino, fruto do casamento com Helô Bolsonaro. Inclusive, ele revelou que fez uma homenagem para o seu pai no nome do bebê, que se chama Jair Henrique.

O nascimento de Jair Henrique foi revelado pelos pais com um post compartilhado no Instagram. Nas imagens, eles exibiram momentos do nascimento do bebê em uma maternidade e falaram sobre a chegada dele ao mundo.

"Tão felizes em dividir com vocês a chegada do nosso Jair Henrique. Às 9h26 desta sexta-feira, 22 de Setembro, nasceu nosso menininho com 3.020kg e 46cm, com 37 semanas e 5 dias de gestação. Pela Graça de Deus foi um parto normal tranquilo, sem analgesia. JH nasceu com 3 circulares de cordão, mas tão logo respirou, chorou e se acalmou no colinho da mamãe. Cheio de saúde, mama forte e bastante. Até aqui o Senhor nos ajudou. Felicidade sem fim!", disseram na legenda.