Morre Jamie Reid, artista do punk e do Sex Pistols, aos 76 anos

Artista e designer gráfico, Jamie Reid foi responsável pela criação da estética do punk rock

Luto! Nesta quarta-feira, 9, morreu Jamie Reid, artista inglês que foi o grande responsável pelas artes da banda Sex Pistols e um dos principais nomes por trás do punk rock, aos 76 anos de idade. A causa da morte ainda não foi revelada. O britânico foi o criador da famosa imagem da rainha Elizabeth, God Save The Queen, em cima de uma bandeira do Reino Unido.

A colagem mais característica do estilo musical que tomou conta no passado através da banda de Sid Vicious acompanhou a música de mesmo nome, foi baseada em uma fotografia da soberana de Cecil Beaton.

“Artista, iconoclasta, anarquista, punk, hippie, rebelde e romântico. Jamie deixa para trás uma filha amada Rowan, uma neta Rose e um enorme legado. Majestade Universal, Verdade, Amor, Infinito”, afirmou o comunicado compartilhado através de seu galerista, John Marchant.

Sua morte foi anunciada pelo site punk Louder than War. De acordo com os críticos especializados, Jamie Reid definiu o punk como seu trabalho, juntando a arte gráfica com a música, criando um movimento artístico. Começou estudando arte na Wimbledon Art School aos 16 anos de idade, conhecendo Malcom McLaren, lendário empresário do Sex Pistols. Mais tarde, ingressou na Croydon Art School.

Jamie Reid nunca deixou a crítica social de lado em seus trabalhos e nos últimos anos passou a usar algumas imagens do rei Charles III e do presidente Vladmir Putin, da Rússia, para expressar sua insatisfação e sua posição política sobre os acontecimentos do mundo todo.

Alguns amigos do artista aproveitaram as redes sociais para lamentar a perda de Jamie Reid. Com exemplos de seus trabalhos, entre eles o álbum do Sex Pistols Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols e a arte para os singles Anarchy in the UK, God Save The Queen, Pretty Vacant e Holidays in the Sun, as pessoas expressaram a saudade que ele deixará.

“Descanse em paz Jamie Reid, mais conhecido como o designer da era clássica dos Sex Pistols de 1976-79. Sua capacidade de renderizar ideias complexas em visuais atraentes foi o acompanhamento perfeito. Ele e eu fizemos um livro juntos em 1987: um bom livro”, compartilhou o escritor Jon Savage.