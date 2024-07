Marcos Mion revela motivo da filha não aparecer muito: 'Odeia'

Não puxou o pai! Marcos Mion revela motivo da filha, Donatella, não gostar de aparecer publicamente; apresentador explicou escolha da herdeira

O apresentador Marcos Mion falou sobre a filha do meio com a esposa Suzana Gullo, Donatella Mion, de 15 anos, não gostar de aparecer. Diferente do pai, a adolescente não curte os holofotes e prefere viver longe do grande público.

Em seus stories, o famoso contou sobre a questão da menina ao postar um registro raro de uma conversa com ela pelo celular. Segundo o famoso, a herdeira não gosta de aparecer e nem faz questão de ser ativa nas redes sociais. Pelo contrário, Donatella odeia exposição.

"Sim, essa é a Doninha! Que não saia do meu colo, lembram? Ela aparece pouco porque, graças a deus, odeia exposição! Não quer ser ativa nas redes e só aparece quando deixa eu postar. Quase nunca", comentou sobre ela não deixar o pai ficar mostrando ela.

Ainda no registro raro, Marcos Mion falou sobre o orgulho que tem dela. "FaceTime com a minha princesa! Muito orgulho da mulher que minha obra prima está se tornando", publicou o artista o momento da intimidade.

É bom lembrar que o famoso e Suzana Gullo são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. O mais velho é autista e o casal luta pela causa divulgando informações com o público. Em 2018, o famoso apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion entrega conversa com Eliana antes da ida dela para a Globo

O apresentador Marcos Mion confidenciou que já torcia pela ida da apresentadora Eliana para a Globo há bastante tempo. Ele contou que os dois já conversavam sobre o assunto há algum tempo e comemorou a novidade na vida da amiga.

O comunicador comentou em um post de Eliana sobre a nova etapa profissional e ele contou o que eles conversavam sobre o assunto. “Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei: ‘calma’! É só uma questão de tempo! Porque é uma contratação óbvia! Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que você tem que estar! Vem logo!”, disse ele.