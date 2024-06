Maiara detalha leveza após 'divórcio energético': 'Aconselho ex a fazer'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, revelou que realiza o processo de 'divórcio energético' com frequência; saiba o que é

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, despertou a curiosidade nos fãs ao revelar nesta terça-feira, 18, que realiza uma espécie de 'divórcio energético'. Através de uma live, a artista explicou um pouco sobre o processo e contou que faria uma nova sessão ainda no dia de hoje.

De acordo com a famosa, o método consiste em quebrar vínculos de energia com pessoas que já não fazem mais parte de sua vida. "Hoje, eu vou fazer um divórcio energético para quebrar pactos, vínculos, que não te levam a evoluir. Tem pessoas que não se desligam energeticamente de você, e você não consegue evoluir", disse ela.

"Às vezes, relacionamentos passados da gente, inconscientemente, mandam energias pra gente, e você não consegue evoluir nos seus relacionamentos", completou. Em seguida, Maiara ainda aconselhou que seus antigos namorados também fizessem o procedimento.

"Então, toda praga ruim que ficou, vai sair agora. Todos os pactos que fizeram comigo vão sair. Depois que a gente faz, dá uma leveza! Eu aconselho todo mundo a fazer, inclusive meus ex. Não só relacionamentos amorosos que eu já vivi e pedi para fazer divórcio energético. Eu já pedi para fazer namorando a pessoa, porque ela estava com uma energia e eu não queria adquirir essa energia dela", concluiu a cantora sertaneja.

Vale lembrar que, recentemente, o cantor Hugo, da dupla com Guilherme, assumiu que está vivendo um affair com Maiara. No entanto, apesar de confirmar o romance, o artista ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara revela que não compõe desde a morte de Marília Mendonça

A cantora Maiara abriu o coração e contou aos fãs que está há um tempo sem compor músicas. Durante um show, enquanto cantava a música 'Todo Mundo Menos Você', a artista revelou que não conseguiu mais escrever canções desde a partida de Marília Mendonça.

Marília morreu aos 26 anos em novembro de 2021, após um trágico acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Na época do acidente, o trio havia acabado de lançar o álbum 'Festa das Patroas 25%'.

"Essa foi a última música que eu escrevi. Já tem uns dois anos que a Marília faleceu, depois disso eu travei, não consigo escrever mais nada", declarou a irmã gêmea de Maraisa no palco. Visivelmente emocionada, Maiara contou que espera voltar a escrever em breve.

"Tô pensando em voltar agora, quem sabe? Mas essa música me marcou muito, a composição minha, da Maraisa e dela [Marília]", disse. Em seguida, a cantora sertaneja revelou como a letra foi produzida; confira mais detalhes!