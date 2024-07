Luísa Sonza faz pedido após Iza expor traição de Yuri Lima

A cantora Luísa Sonza deixou uma mensagem de apoio para a cantora Iza e fez um pedido envolvendo Yuri Lima e sua amante; saiba qual

A cantora Luísa Sonza fez questão de deixar uma mensagem de apoio para a cantora Iza, que anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, pai da bebê que está esperando, após descobrir uma traição.

Nos comentários, Sonza, que no ano passado revelou que foi traída pelo namorado durante o programa 'Mais Você', lamentou o ocorrido e desejou muito amor para a amiga. "Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais pra nada a não ser você e sua neném, você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto. O Brasil te ama. Força!", escreveu a artista.

Em seguida, Luísa aproveitou para pedir que os internautas não deem fama para Yuri e sua amante. "E que não endeusem e nem deem fama para nenhum deles! Você é f***", completou. Além da cantora, vários famosos se manifestaram e deixaram mensagens de apoio para Iza.

Confira:

Luisa deixa mensagem de apoio para Iza - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza expõe traição no 'Mais Você'

Em setembro do ano passado, Luísa Sonza participou do programa 'Mais Você', da TV Globo, e expôs que foi traída por Chico Moedas. Após uma longa conversa sobre a carreira da cantora, ela foi encorajada por Ana Maria Braga a ler um texto que escreveu nos últimos dias após terminar seu namoro.

"[...] É insuportável que a traição, a quebra de combinado, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Só quem já foi traído sabe. A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questiona da sua capacidade de discernimento. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, pelas minhas tias e todas as mulheres que eu vi sendo traídas. Hoje eu escolho mesmo que me doa, mesmo que eu não queira, eu não vou te proteger. Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", disse ela.