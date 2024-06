Longe da TV, Joaquim Lopes abre restaurante e realiza sonho ancestral: 'Momento certo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Joaquim Lopes revelou detalhes envolvendo o seu primeiro restaurante, o qual homenageia sua ancestralidade

Joaquim Lopes tem aproveitado o tempo livre longe da televisão para se dedicar a seu trabalho com a gastronomia. Com formação acadêmica na área, ele contou à CARAS Brasil que pretende levar sua arte para um novo ambiente, o qual garante ser a realização de um grande sonho.

"A gente estava em cima desse projeto a quase um ano. É um sonho realizado, talvez o grande sonho da minha vida era abrir um restaurante e eu só estava esperando o momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo", diz ele, que inaugurou o ORIPI no final de março.

Segundo o ator, que recentemente esteve na montagem brasileira do musical Beetlejuice, abrir o restaurante no bairro do Ipiranga, em São Paulo, tem um grande significado para ele e seus sócios: ir em busca da valorização da ancestralidade.

"Meu pai, meu avô, meu bisavô, eram todos do Ipiranga, e por isso que se chama ORIPI, que significa origem do Ipiranga. É a volta para essa ancestralidade, para essas nossas origens", diz ele, que tem assinado o cardápio e até mesmo se dedicado no treinamento dos funcionários que trabalham na cozinha.

Apesar de estar longe das novelas desde 2019, quando esteve na última temporada de Malhação, Joaquim também tem se dedicado ao seu lado apresentador. Antes da inauguração do restaurante, ele comandou dois programas de culinária no GNT, o que certamente alimentou ainda mais realizações pessoais.

Ele conta que mesmo atuando dentro da cozinha, sua paixão pela arte nunca ficará em segundo plano, apenas migrou para um outro espaço. "Gastronomia para mim também é uma arte, é um processo criativo, é mexer com os sentidos das pessoas, é conversar sobre o que vai comer no restaurante. Eu quero mexer com as sensações, todos os sentidos: paladar, olfato, visão, audição", diz.