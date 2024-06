Letícia Cazarré abre álbum de fotos com filhos mais novos

'Um dia alegre', Letícia Cazarré compartilhou em suas redes sociais fotos ao lado de dois dos seus seis filhos com Juliano Cazarré

Nesta sexta-feira, 07, Letícia Cazarré comemorou as pequenas vitórias dos filhos, Maria Guilhermina, de quase dois anos, e Estêvão, de três meses. Ela celebrou a oportunidade de visitar a filha internada após três dias longe, e compartilhou que o mais novo dos seis filhos 'ganhou nota 10' do pediatra.

Maria Guilhermina está no hospital novamente por conta de uma intercorrência na cânula que usa para respirar. A esposa do ator ficou em casa para cuidar do caçula Estêvão, de apenas três meses, além dos outros filhos do casal. Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco anos e Maria Madalena, de três.

“Um dia alegre, em que o Estêvão ganhou nota 10 na pediatra e eu pude visitar a Guilhermina depois de 3 dias longe", escreveu ela em um post no Instagram, com fotos beijando e abraçando a herdeira, que foi diagnosticada com uma rara doença no coração, chamada anomalia de Ebstein, ao nascer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Por conta da doença, a pequena tem problemas para respirar. Há algum tempo Maria Guilhermina tem intercorrências com a cânula e, apesar do casal ter profissionais de saúde para acompanhar a filha em casa, eles decidiram que seria melhor para a menina voltar ao hospital desta vez.

“Mais tarde, depois de levar minha mãe ao hospital para render o papai Cazarré, voltei pra casa para cuidar do Estêvão até a hora das crianças chegarem da escola", compartilhou.

"Hoje a noite as crianças vão ver um filme e os adultos, quem sabe, abrir uma cerveja e descansar. Louvemos ao Senhor pelos bons (e pelos maus) dias! Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus", finalizou na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a bióloga de apoio: “Que família mais linda! Sua força me impressiona”, escreveu uma, “Que sorriso gostoso, que registros lindos”, comentou uma segunda, “Filhos lindos”, disse uma terceira.

Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após ida ao hospital

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 5, para atualizar o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, de quase 2 aninhos de vida. A pequena, fruto de seu casamento com Leticia Cazarré, precisou ser internada no início desta semana após uma nova intercorrência com a cânula que a auxilia na respiração.