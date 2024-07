Juliette pilota moto luxuosa e recebe apelido dos fãs

Juliette compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece pilotando uma moto luxuosa pelas ruas do Rio de Janeiro e recebeu um apelido dos fãs

Em sua conta no Instagram, Juliette Freire surpreendeu os fãs ao surgir pilotando uma moto luxuosa pelas ruas do Rio de Janeiro. No vídeo publicado por ela, a famosa surgiu com um conjunto de top e calça na cor preta, e uma jaqueta cinza. Na legenda, Juliette colocou apenas um emoji de coração.

De acordo com o jornal O Globo, a moto usada por Juliette é da marca Kawasaki e custa cerca de R$ 70 mil. Para completar a produção, a estrela apostou nos óculos inteligentes da marca Meta, avaliados em cerca de R$ 4 mil.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 200 mil curtidas e milhares de comentários. Juliette ganhou até mesmo um apelido dos fãs. "Deixa ela que ela é uma Power Rangers", brincou um internauta. "Amo a skin motoqueira dela", escreveu outra. "Tem que respeitar uma motoqueira viu", comentou mais um.

Começo do namoro

Recentemente, Juliette e o namorado, Kaique Cerveny, se divertiram ao compartilhar com os seguidores da ex-BBB como se conheceram e começaram o relacionamento. Nos Stories do Instagram da cantora, Kaique disse que, na época da Copa do Mundo de 2020, inventou uma aposta baseada no resultado de um jogo para conseguir ver a futura namorada, já que eles não tinham se encontrado pessoalmente ainda, apenas trocado mensagens.

"Eu respondi um Storie seu falando assim: 'Vamos apostar que o Brasil vai ganhar de, sei lá, era 3 a 1. Ai você nem falou: 'Vamos'. Você falou: 'Valendo o que?'. Ai eu falei: 'Se eu ganhar a gente se conhece'", começou Kaique. "Pessoalmente. Já tinha papo antes", adicionou a influencer. "Ai você falou: 'E se eu ganhar'. Ai eu falei: 'A gente se conhece também'. Ai eu ganhei", relembrou o atleta ao cair na gargalhada.