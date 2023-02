Jojo Todynho celebra a chegada dos 26 anos com festa temática

Em meio a polêmicas, Jojo Todynho comemora aniversário em festa com temática infantil no Rio de Janeiro; veja

Em meio a polêmicas envolvendo o ex-marido, Lucas Souza, Jojo Todynho não se abateu! Na noite deste sábado, 11, a cantora deixou os seguidores encantados ao dividir na web alguns detalhes da festa com temática infantil que escolheu para comemorar seu aniversário de 26 anos em grande estilo.

O evento inspirado no desenho "Lilo & Stitch", da Disney, ocorreu no Rio de Janeiro e contou com a presença de famosos, familiares e diversos amigos da influenciadora.

Para a ocasião, Jojo apareceu com um macacão longo totalmente estampado, com um super decote no abdômen. Dona de uma luz radiante, ela posou para os fotógrafos assim que chegou.

Através de uma transmissão feita em seu Instagram oficial, a influenciadora fez questão de compartilhar com os seguidores a decoração de seu aniversário.

"Esse ano a vingança é dos adultos, quem vai ganhar saquinho de doce é (sic) os adultos. Chega da gente ser humilhado na frente das crianças querendo saquinho de doce", brincou ela.

Nas imagens, é possível ver o bolo temático, com Stitch e uma personagem que se assemelha a Jojo no topo. Além de um letreiro todo decorado com o seu nome: Jordana, na base.

Em publicação feita nas redes sociais ao som de "Flowers", música de Miley Cyrus, ela também recebeu os parabéns da cantora Vanessa da Mata e de muitos outros famosos.

"Gata garota um dia depois do meu!!! Aquarianíssima. Bem que suspeitei. Fala tudo e é honesta, amada, espirituosa, autêntica, feroz. Isso aí. Saúde, saúde, saúde, sucesso e pessoas lindas ao seu lado. Que todos os anjos e Deus te protejam", escreveu

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO:

Desabafo

Após muitas polêmicas, Jojo Todynho resolveu colocar um fim nas acusações feitas pelo o ex-marido, o militar Lucas Souza.Depois ser alvo de acusações feitas por ele, ela decidiu desmentir tudo em um depoimento nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ela afirmou que não é uma pessoa preconceituosa e que os fãs conhecem a sua verdadeira personalidade.“Todas as acusações que sofri, sejam de traição, preconceito ou conduta, em nada combinam com minha história de vida ou com a minha personalidade. Quem me conhece sabe bem. Todo esse material está nas mãos da minha advogada e serão resolvidas e esclarecidas na justiça. Quem me acompanha diariamente conhece bem meu caráter. Fiquei 3 meses dentro de um reality e em nenhum momento tive algum discurso preconceituoso. Preconceito é uma palavra que eu enfrento e combato todos os dias, seja pela cor, corpo e até classe social. Eu jamais apoiaria qualquer tipo de preconceito ou discriminação, jamais!”, disse ela.