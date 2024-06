Íris Abravanel entrega lado ‘traquinas’ de vovô Silvio Santos: 'Estoque de chocolates’

Em entrevista à Revista CARAS, Íris Abravanel revela intimidades sobre Silvio Santos em família e também confessa ser uma avó bastante coruja

Quando falamos de Silvio Santos (93), um dos maiores nomes do audiovisual brasileiro, vem logo à cabeça aquela imagem de empresário de sucesso, apresentador sempre impecável, com terno elegante e alinhado, e cabelos tingidos, com o corte milimétrico. Mas hoje, aposentado, como será que vive o comunicador ao lado da família, à vontade no conforto do lar? Em entrevista à Revista CARAS, Íris Abravanel (75) revela o lado “traquinas” do marido, principalmente quando está na companhia dos netinhos. "Estoque de chocolates", entrega.

Ao revelar que é uma vovó bastante coruja, Íris também fala do vovô Silvio. "Agora é só diversão! Eles amam ir para a casa da avó e eu deixo fazer tudo. Pode sujar o sofá, o tapete, depois a gente limpa. O avô tem um estoque de chocolates no closet dele. As crianças pedem, ele vai lá, abre e dá! Quando vou ver, ele e as crianças estão se lambuzando de chocolate! Acabo levando bronca das filhas e dos genros, porque vai acostumando mal, a gente precisa se controlar. Tento dar uma equilibrada, mas meu marido não tem censura: o almoço pode ser em meia hora, mas, se pedirem, ele dá chocolate mesmo assim!", conta.

Por falar nos netos, Íris diz que eles costumam dar palpites em suas novelas. Ela se prepara para lançar mais um sucesso na teledramaturgia infantojuvenil do SBT: A Caverna Encantada, que estreia no 2º semestre.

“Assistem e dão até palpite! Em A Caverna Encantada, coloquei os nomes dos meus nove netos nos personagens. Já estava tendo dificuldade de lembrar o nome do ator e do personagem; colocando os nomes fica mais fácil!”, fala Íris, acrescentando de onde vêm as inspirações para criar as histórias. “Da vida toda! Da minha infância, da infância das meninas, da vivência dos colaboradores”, destaca.