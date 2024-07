Giulia Costa abre o jogo sobre transtornos alimentares

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, publicou um vídeo nas redes sociais e abriu o jogo sobre transtornos alimentares e autoestima

Em sua conta no Instagram, Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fez um longo desabafo sobre autoestima e transtornos alimentares. Em um vídeo, a jovem abriu o coração sobre o tema.

"Hoje eu vou falar sobre corpo. A minha relação com o corpo, alimentação, atividade física é bem conturbada. Volta e meia eu tenho falado sobre isso por alto nos Stories e sempre traz muita identificação. Então, resolvi compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória e o que eu sinto, como eu me sinto. Óbvio que é um assunto muito novo para mim, eu ainda estou me descobrindo nesse sentido e tratando", começou ela.

Giulia revelou que ainda tem problemas com a autoestima. "Eu estou na minha pior fase com o meu corpo porque eu ainda estou tentando me desconstruir dessa ideia de corpo ideal e corpo perfeito, se é que existe um corpo perfeito. Quando eu vejo a minha melhor fase de corpo, o que a sociedade considera, quando eu estava mais magra. Isso não significa que era minha melhor fase de corpo. A minha melhor fase de corpo, para mim, seria quando eu estivesse com as minhas melhores taxas, com minha saúde em dia, feliz e me sentindo bem. Mas o que a sociedade considera o melhor corpo, eu acho que foi uma das minhas piores fases da vida. Eu estava em um relacionamento super abusivo, a manutenção desse corpo e dessa magreza que não é natural para mim, era muito dura. Eu lembro que eu ficava horas em jejum para conseguir manter isso. Eu estava com uma super restrição, então eu tinha compulsão porque a restrição leva à compulsão. Eu não estava em um momento de equilíbrio e quando eu tinha esses momentos de compulsão, eu tinha vários episódios de bulimia. Eu descobri que a bulimia não é só o vomitar, também pode ser quando você toma laxante, ou no dia seguinte você quer se matar na academia", revelou.

Para concluir, Giulia confirmou que está em tratamento. "Eu estava super magra e todo mundo me elogiava. Agora, com os devidos tratamentos, eu estou tentando encontrar um equilíbrio. Eu tenho muito privilégio, então estou tendo ajuda de psiquiatra, psicólogo, médicos no geral", concluiu.

Estreia

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, está dando seus primeiros passos na vida artística. A atriz usou suas redes sociais para anunciar a estreia de seu primeiro filme, De Repente Miss,onde ela atuou como assistente de direção.

Na legenda da publicação, a famosa celebrou essa conquista em sua vida profissional e aproveitou para enaltecer a cultura brasileira. "Meu primeiro filme como assistente de direção estreia amanhã. Aqui um pouco dos bastidores e de tudo que vivi com essa equipe especial! Teve lua nascendo no mar, teve stand in do nosso elenco amado, muita correria, sol, aprendizado e parceria! A partir de amanhã você já pode assistir 'De repente miss', a primeira semana é a mais interessante! E viva o cinema nacional, viva a cultura!", escreveu Giulia.