Fabiana Justus desabafa em meio a batalha contra câncer: "Choro de emoção"

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, Fabiana Justus compartilhou que chorou de alívio ao ver sinais de recuperação

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus tem enfrentado o tratamento contra o câncer. Após sessões de quimioterapia, transplante de medula óssea, ela tem recebido medicações de manutenção e, nesta quarta-feira, 5, compartilhou um momento de emoção e confessou que chorou de alívio ao ver sinais de recuperação.

"Chorei muito agora no jantar com o Bruno. Um choro de emoção, misturado com alívio por estar bem, pelos resultados dos exames estarem bons, por poder estar em casa com a minha família. Tenho chorado pouco, mas não é consciente. Acabo segurando sem querer, mas, quando vem, é choradeira de lágrimas. Hoje, agradeci o dia inteirinho e seguirei assim, grata", desabafou a filha de Roberto Justus.

Fabiana Justus desabafa em seu Instagram (Reprodução)

Fabiana Justus celebra evolução em tratamento

Recentemente, ela mencionou que a quantidade de remédios que precisa ingerir está reduzindo e que agora tem a liberdade de ir a lugares públicos, desde que utilize máscara. “Tô aqui sorrindo à toa porque a farmacêutica acabou de me passar a minha lista de remédios e ela era assim, [gigante], a página toda. Agora ela já tá um pouco menor. Tô muito feliz, sério, né? Nossa, tô muito feliz”, contou ela.

Em seguida, falou sobre o esquema vacinal que precisa enfrentar. "Ontem, na minha consulta, o doutor Nelson também falou sobre as vacinações. Então eu vou tomar a primeira vacina com 90 dias e aí as primeiras duas, eu acho, com 90 dias. Depois, as próximas são com seis meses pós-transplante. Então a primeira etapa são os primeiros 100 dias e depois a segunda etapa importante são os primeiros seis meses”, explicou Fabiana Justus.

Recentemente, a filha de Roberto Justus, que está na fase de manutenção do tratamento, contou que já não possui mais nenhuma célula cancerígena no corpo.