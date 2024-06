Fabiana Justus celebra evolução em seu tratamento contra câncer: "Feliz”

Fabiana Justus usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 05, para contar algumas novidades sobre seu tratamento contra câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 05, para contar algumas novidades sobre seu tratamento contra câncer. A filha de Roberto Justus, que descobriu a doença em janeiro deste ano, disse que a quantidade de medicamentos que precisa tomar está diminuindo e que agora ela pode frequentar locais públicos, desde que esteja usando máscara.

“Tô aqui sorrindo à toa porque a farmacêutica acabou de me passar a minha lista de remédios e ela era assim, [gigante], a página toda. Agora ela já tá um pouco menor. Tô muito feliz, sério, né? Nossa, tô muito feliz”, disse ela. Em seguida, falou sobre o esquema vacinal que fará.

“E outra coisa que eu nem comentei com vocês. Ontem, na minha consulta, o doutor Nelson também falou sobre as vacinações. Então eu vou tomar a primeira vacina com 90 dias e aí as primeiras duas, eu acho, com 90 dias. Depois, as próximas são com seis meses pós-transplante. Então a primeira etapa são os primeiros 100 dias e depois a segunda etapa importante são os primeiros seis meses”, explicou Fabiana Justus.

E complementou: “E daí com seis meses tem uma penca de vacina para eu tomar. E aí com isso vou me sentindo cada vez mais segura para conseguir sair, encontrar pessoas e tudo mais. Mas agora ele já falou que assim, lugar aberto, eu estando de máscara, eu já consigo ir. São evoluções, passos que a gente vai conseguindo tomar e eu vou comemorando cada uma delas porque são vitórias assim durante todo tratamento. Não dá para explicar muito bom.”

Recentemente, Fabiana Justus, que está na fase de manutenção do tratamento, contou que já não possui mais nenhuma célula cancerígena no corpo. Após o diagnóstico, ela realizou sessões de quimioterapia e, em março, revelou que passou por um transplante de medula óssea, que foi um sucesso.